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ПО Софт
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«ИТ-экспертиза» выпустила новый релиз бесплатного кроссплатформенного приложения администрирования серверов «1С» – «Пуск».

Версия получила номер 1.0, избавилась от статуса «бета» и включает в себя более 100 выполненных задач, в числе которых исправлено более 40 обнаруженных ошибок. Основные изменения коснулись внешнего вида приложения, его функциональных и сервисных возможностей. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-экспертизы».

С точки зрения интерфейса появились: темная тема оформления – многие просили; вариант выбора обычного, либо компактного отображения информации – компактный режим пригодится пользователям с ноутбукам; в дереве подключений появились новые разделы – для удобного быстрого доступа.

Появилась возможность управления службами «1С»: ras и ragent. Можно мерять параметры уже существующих служб, перезапускать и останавливать их. Можно добавлять новые.

Существенно улучшились возможности по поиску и фильтрации данных: быстрый поиск по значению в любой колонке; быстрый отбор по значению в выбранной ячейке таблицы; отбор значений в конкретной колонке; развитие механизма фильтрации данных; сводные данные выводятся под каждой таблицей, включая информацию по отфильтрованным записям.

Сервисные возможности получили свое развитие за счет: массовой (групповой) обработки параметров информационных баз «»; гибкой настройке отображения данных в таблицах; улучшения механизма экспорта информации; вывода характеристик нагрузки для сервисов кластера.

Появился новый режим запуска – режим проверки корректности настроек, указанных в файле параметров.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Более гибко можно управлять ротацией лог-файлов и объемом информации, сохраняемой там.

Традиционно, абсолютно бесплатно можно скачать «Пуск» на сайте компании «ИТ-экспертиза».

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Компания «ИТ-экспертиза» работает в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Компания разрабатывает собственное программное решение – комплекс информационной безопасности «Сакура», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187).

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