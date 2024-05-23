«СберТех» и «ИТ-Экспертиза» начнут совместную реализацию проектов по импортозамещению ПО

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» — партнер фирмы «1С», который внедряет продукты компании в масштабах корпораций — заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», и Вячеслав Савлюк, генеральный директор ГК «ИТ-Экспертиза», в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит с 21 по 24 мая 2024 г. в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны договорились о продвижении решений «1С» и продуктов цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха» для реализации проектов импортозамещения в российских компаниях.

Также «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» планируют организацию совместных испытаний для подтверждения высокой производительности решений от «1С» и системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня Platform V Pangolin.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «ИТ-Экспертиза» внедряет продукты «1С», а также решает интеграционные и прикладные задачи на базе технологий компании в масштабах крупных корпораций. Таким клиентам очень важна стабильная работа информационных систем и высокие показатели производительности. Все это может обеспечить совместное применение продуктов «СберТех» и «1С».

Савлюк Вячеслав, генеральный директор ГК «ИТ-Экспертиза»: «Уверен, что сотрудничество компаний «ИТ-Экспертиза» и «СберТех» позволит в обозримом будущем предложить рынку востребованные решения для импортозамещения, которые будут разработаны на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и Platform V Pangolin. Считаю, что наше взаимодействие поможет эффективнее развивать технологическую экспертизу, повышать компетенции экспертов и совершенствовать продукты обеих компаний. Что в итоге приведет к общему повышению качества отечественного программного обеспечения и облегчению труда тысяч пользователей».

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«Сбербанк Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбербанка. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

ГК «ИТ-Экспертиза» — компания в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Компания разрабатывает собственные программные решения, входящие в реестр российского ПО, в частности — «Умный мониторинг» и комплекс информационной безопасности «САКУРА», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит аудит и нагрузочные тестирования, выдает рекомендации по его итогам и при желании заказчика проводит все необходимые работы в рамках подобных проектов.