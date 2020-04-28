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Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений

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Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и компания Variti разработали совместные решения по обеспечению информационной безопасности веб-сайтов и API приложений. Установленная защита позволяет успешно справляться с атаками злоумышленников, избегать сбоев систем и простоя в работе бизнеса.

DDoS – одна из самых распространенных киберугроз – по данным компании Netscout в 2019 г. количество атак выросло на 87% по сравнению с предыдущим годом, а каждую минуту в мире DDoS подвергается около 16 систем. В России же число подобных атак каждый год увеличивается на 25%. К такой масштабной и распространенной угрозе должна быть готова каждая компания, а для ритейлеров сбои в работе интернет-магазина или приложения критичны – простой может привести к серьезным убыткам и репутационным рискам. Поэтому крупнейшие игроки рынка внедряют комплексную защиту сайтов и приложений по технологии Active Bot Protection компании Variti, которая реализуется на базе облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions.

Решения MCS и Variti уже использует для своих заказчиков международная компания Columbus, предоставляющая услуги в области ИТ-консалтинга. Один из таких проектов – комплексная защита веб-сайта ритейлера, который ежедневно посещают 23 тыс. человек. Интернет-магазин столкнулся с высокочастотной DDoS-атакой, Active Bot Protection зафиксировала всплески до 13 млн запросов в минуту и успешно отфильтровала ботов от пользовательской активности. При этом ни один IP-адрес, с которого была зафиксирована атака, не был заблокирован. Это крайне важно для бизнеса, так как за каждым IP-адресом могут находиться тысячи потенциальных и действующих клиентов.

«Благодаря широкому функционалу платформы MCS, мы можем предлагать и внедрять комплексные и интегрированные бизнес-решения. Сервисы позволяют справляться с любыми задачами автоматизации процессов и защищены передовыми технологиями в сфере безопасности», – сказал Дмитрий Телегин, руководитель департамента ИТ и поддержки Columbus.

«Мы рады предложить пользователям нашей платформы надежные технологии защиты от Variti. Для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры компании важно обеспечить информационную безопасность. Поэтому продукты Variti стали подходящим дополнением нашего портфеля решений», – отметил Илья Летунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions.

Другой пример использования данного решения – обеспечение безопасности приложения для крупного игрока на рынке фастфуда. Защита API мобильного приложения базируется на техническом анализе трафика и выявлении “сигнатур” – характерных признаков нелегитимной активности. Процесс автоматизирован и позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы, такие как парсинг, DDoS атаки и прочие ботовые запросы. Сервис защиты API доступен как в режиме фильтрации запросов на стороне Variti, так и в режиме передачи вердиктов по запросам в http заголовке.

«Для нас партнерство с MCS – отличная возможность укрепить позиции на рынке. Мы расцениваем этот союз как высокую оценку качества своего продукта. Это также возможность для взаимного обмена опытом и компетенциями между техническими специалистами. Уверены, что сотрудничество будет полезным и выгодным для всех участников: клиентов, MCS и Variti», – сказал Павел Крысанов, руководитель российского подразделения Variti.

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