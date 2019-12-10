В ОТР взяли на работу очередного умного робота

Департамент сопровождения ОТР запустил в эксплуатацию умного робота Алекса. Робот разработан для быстрого извлечения и сохранения в структурированном виде любых входящих данных, поступающих в службу технической поддержки. Робот может обрабатывать как объемный неструктурированный текст, так и вложения в различных форматах (pdf, word, jpg).

Умная программа задействует нейросети и проводит синтаксический анализ (парсинг) текстового содержания писем и вложенных файлов, распознает целевую информацию и способна (с учетом собранных фактов) самостоятельно создавать обращения, задания и другие сущности в учетных ИТ-системах.

Применение интеллектуального робота позволяет в режиме реального времени обеспечить непрерывную и своевременную обработку обращений пользователей, вне зависимости от объема потока. На быстродействии умной программы не скажется даже период пиковых нагрузок, когда происходит всплеск пользовательской активности.

Робот Алекс работает с использованием нейронных сетей. И это еще один «умный» инструмент сопровождения, созданный компанией в этом году.

В дальнейшем планируется, что робот войдет в состав инструментов технической поддержки на базе ИИ и займет достойное место в «Умной поддержке».