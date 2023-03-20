RDW Technology и IBS Platformix подписали партнерское соглашение

RDW Technology и IBS Platformix, системный интегратор, специализирующийся на типовых подходах создания и развития ИТ‑инфраструктур, подписали партнерское соглашение. Соглашение вступило в силу 2 февраля 2023 г., период действия – один год с возможностью пролонгации.

Производитель предлагает партнеру эффективные партнерские программы и флагманские продукты, а заказчикам – гарантийное обслуживание и постгарантийный ремонт продукции. С 2020 г. компания перешла к особой форме организации производственного цикла: серийному производству оборудования. Устройства бренда RDW Computers поставляются и используются в большинстве регионов России.

Системный интегратор IBS Platformix активно сотрудничает с производителями ИТ‑оборудования и разработчиками программного обеспечения. Он предлагает решения, отвечающие запросам заказчиков по функциональности, производительности, отказоустойчивости и масштабируемости. Все эти решения обеспечивают санкционную независимость и соответствуют требованиям импортозамещения.

«То, что нашим партнером стал один из авторитетнейших и крупнейших российских интеграторов, только подчеркивает стратегическое единство наших компаний, – сказал пресс-секретарь RDW Technology Павел Коваленко. – Ведь и RDW Technology, и IBS Platformix заинтересованы в том, чтобы каждый заказчик получил компьютерную технику, производство которой локализовано в России и отвечает требованиям импортозамещения. Сотрудничество позволит получить доступ к передовым ИТ-решениям, что существенно меняет подход к управлению инфраструктурой».

Петр Старков, руководитель отдела продуктового маркетинга IBS Platformix: «Компания RDW Technologies выпускает широкий спектр решений для оснащения и автоматизации рабочих мест. Решения отвечают требованиям импортозамещения и включены в реестр отечественных производителей Минпромторга. Уверен, актуальность и востребованность продукции RDW Technologies заказчиками станет основой для долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений наших компаний».

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IBS Platformix работает на российском ИТ‑рынке с 1992 г. и является дочерним предприятием компании IBS. Сегодня IBS Platformix – системный интегратор. Специализация компании – тиражируемые решения для корпоративной ИТ‑инфраструктуры. IBS Platformix специализируется на типовых подходах создания и развития ИТ‑инфраструктуры и предлагает заказчикам проверенные решения ИТ‑задач, обеспечивающие прозрачность на этапах планирования, внедрения и возврата инвестиций. Ключевыми направлениями деятельности системного интегратора являются: вычислительные платформы и системы хранения данных, сети передачи данных, мультимедийные и коммуникационные системы, инженерные системы, инфраструктурное программное обеспечение, информационная безопасность, промышленный интернет вещей и цифровые корпоративные пространства. Постоянными клиентами IBS Platformix являются более 2500 компаний.

RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 г. под брендом RDW Computers производит сертифицированную российскую компьютерную технику, отвечающую требования цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

В продуктовом портфеле RDW находится вычислительное и серверное оборудование. Всего 106 конфигураций продуктов компании. Все оборудование проходит систему контроля качества. Предусмотрена предустановка ОС и СЗИ. На сегодняшний день все оборудование RDW включено в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.