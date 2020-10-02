IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение

Системный интегратор IBS Platformix и компания Proget, производитель решений для обеспечения безопасности и управления мобильными устройствами, заключили партнерское соглашение.

В рамках заключенного соглашения IBS Platformix станет авторизованным партнером Proget Software на территории России и расширит свое портфолио в сегменте информационной безопасности решением Proget Enterprise Mobility Management, а Proget получит возможность участвовать в масштабных и комплексных проектах системного интегратора.

«Решения Proget успешно используются широким кругом компаний по всему миру. Они быстро завоевали популярность благодаря продуманному функционалу и простоте интеграции практически с любой ИТ-инфраструктурой, а также со всеми популярными мобильными платформами. Сотрудничество с Proget даст нам больше возможностей по реализации задач заказчиков, которым важен гарантированный результат, управляемость, совместимость и сбалансированность решений», – сказал Петр Старков, руководитель отдела продуктового маркетинга IBS Platformix.

ПО Proget Enterprise Mobility Management (Proget EMM) представляет собой решение для обеспечения безопасности и управления мобильными устройствами и данными на них. Независимо от модели устройства и используемой ОС, решение Proget дает полный контроль над парком мобильных устройств на предприятии, поддерживая различные варианты работы устройств и широкие возможности настройки политик безопасности, включая функции геолокации, шифрование данных, удаленное подключение и управление устройством, контроль приложений и другие функции для обеспечения защиты данных компании.

«Мы очень рады, что IBS Platformix стал нашим партнером и включил решение Proget Mobile Device Management в свое портфолио. Потребность в решениях для защиты корпоративных данных и управления мобильными устройствами неуклонно растет в последнее время, и мы надеемся, что благодаря нашей совместной работе с IBS Platformix мы сможем предоставить российским компаниям еще больше возможностей для управления мобильными устройствами в корпоративной среде», – отметила Татьяна Козырева, директор по продажам Proget в России, СНГ, Грузии и Монголии.