IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов»

Системный интегратор IBS Platformix завершил создание резервного дата-центра «ОКБМ Африкантов», расположенного на производственной площадке в Нижнем Новгороде. В результате была обеспечена высокая доступность информационных систем и отказоустойчивость инфраструктуры. Теперь конструкторское бюро сможет разрабатывать энергетическое оборудование в предсказуемой и стабильно работающей информационной среде.

Юрий Юрченко, начальник управления информационных технологий «ОКБМ Африкантов», сказал: «Для обеспечения существующих и перспективных потребностей предприятия в вычислительных ресурсах, а также реализации отказоустойчивой схемы функционирования информационных сервисов предприятия нам требовались исключительно надежные и эффективные решения. Компания IBS Platformix полностью учла все требования к ИТ-инфраструктуре, качественно выполнила работы и решила сопутствующие задачи. Благодарю экспертов компании за проявленный профессионализм».

Василий Васильев, ведущий системный архитектор IBS Platformix, отметил: «Мы развернули резервный дата-центра без прерывания основной деятельности предприятия. Задача такого масштаба требует эффективного взаимодействия сторон на протяжении всего проекта. Богатый опыт IBS Platformix в строительстве дата-центров и высокая техническая квалификация проектной команды «ОКБМ Африкантов» позволили создать современную надежную инфраструктуру и реализовать проект в оговоренные сроки».

До начала проекта «ОКБМ Африкантов» резервировало ИТ-ресурсы только для наиболее критичных информационных систем. При этом резервные и резервируемые системы располагались на одном оборудовании и не позволяли гарантировать работоспособность системы при выходе устройства из строя. Целью проекта было обеспечение высокой доступности информационных систем, которая достигается за счет полного резервирования всей ИТ-инфраструктуры и территориального распределения основного и резервного дата-центров.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

IBS Platformix реализовал проект полностью за 8 месяцев и выполнил работы по реконструкции помещения и модернизации всех ключевых систем: инженерной инфраструктуры, сети передачи данных, инфраструктуры хранения данных, вычислительной платформы, системы резервного копирования и аварийного восстановления данных. Системный интегратор создал два распределенных кластера виртуализации на ресурсах основного и резервного дата-центров. Теперь конфигурация среды виртуализации обеспечивает работоспособность всех систем даже при полном отключении основного ЦОД. IBS Platformix также выполнил миграцию информационных систем в созданные кластеры, заменил изношенное сетевое оборудование, настроил средства мониторинга, увеличил портовую емкость и производительность сети.

Результатом проекта стало обеспечение отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры предприятия. «ОКБМ Африкантов» теперь может гарантировать непрерывность бизнес-процессов – при каком-либо сбое в работе техники все процессы перенаправляются на резервную площадку, при этом для сотрудников конструкторского бюро такой переход будет незаметным.