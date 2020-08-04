IBS Platformix построила дата-центр «ОДК-Пермские моторы»

Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект строительства дата-центра для «ОДК-Пермские моторы». В новом ЦОДе уже консолидирована вся ИТ-инфраструктура завода, а его запуск послужил началом для реализации программы цифровизации всего предприятия.

Новый дата-центр обеспечивает работу информационных систем и ИТ-сервисов предприятия, включая производственные АРМ, системы управления жизненным циклом, систему документооборота, систем видеонаблюдения и контроля доступа, IP-телефонию и электронную почту. Наряду с традиционными информационными системами в дата-центре планируется разместить ИТ-решения, направленные на цифровизацию «ОДК-Пермские моторы»: автоматизированную информационную систему «Диспетчер», корпоративную систему управления отклонениями, систему внутрицехового планирования.

Марина Трушникова, директор по информационным технологиям «ОДК-Пермские моторы», сказала: «Мы определили масштабные задачи по цифровой трансформации предприятия, которые помогут «Пермским моторам» серьезно развить свой потенциал. Нельзя забывать и о классических задачах ИТ, которые как были, так и остаются. Все информационные системы – и старые и новые – должны бесперебойно функционировать, поэтому заводу требуется исключительно надежная и отказоустойчивая инфраструктура дата-центра с учетом перспектив развития. Такую инфраструктуру помог создать системный интегратор IBS Platformix, компания с богатым опытом в области комплексного строительства дата-центров».

Евгений Кнеков, руководитель группы по ИС IBS Platformix, сказал: «Инфраструктура ЦОДа и площадка, где он располагается, должны обладать высоким уровнем отказоустойчивости всех ключевых систем, обеспечивающих работу вычислительного оборудования. Для ЦОДа выбраны технологически сложные и надежные решения, учитывающие и исключающие возможное негативное внешнее влияние на его работу. Например, системы электропитания и кондиционирования дата-центра имеют двойное резервирование по всем параметрам. Благодаря высокому профессионализму ИТ-команды «Пермских моторов» проект реализован в полном соответствии с графиком выполнения работ, новый дата-центр успешно запущен в промышленную эксплуатацию».

Системный интегратор IBS Platformix выполнил все строительные работы, включающие демонтаж внутренних конструкций здания и находящегося в нем оборудования, создал все инженерные системы дата-центра, консолидировал действующую ИТ-инфраструктуру предприятия из нескольких помещений и выполнил миграцию ИТ-сервисов.

Миграция оборудования и сервисов выполнялась в течение трех дней и учла все требования к непрерывности бизнеса и режиму работы критичных сервисов. Короткий срок, выделенный на миграцию, обусловлен серьезной подготовкой, включающей тестовые испытания, пилотные переносы и мероприятия, направленные на защиту целостности данных. Весь проект был выполнен в течение шести месяцев.

Для организации инженерной инфраструктуры были развернуты следующие системы: структурированная кабельная система; система электроснабжения; система охлаждения и вентиляции; газового пожаротушения; система охранного видеонаблюдения; система охранной сигнализации; система контроля и управления доступом; система мониторинга и диспетчеризации.

Инженерная инфраструктура основана на решениях Huawei. Проектом предусмотрено техническое обслуживание в течение пяти лет. Дата-центр расположен в Перми.