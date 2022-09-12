Исследование «Серчинформ»: средства мониторинга угроз не внедряют из-за кадрового голода

Компания «Серчинформ» провела исследование практического применения систем мониторинга и управления событиями информационной безопасности (SIEM) в российском бизнесе. В опросе приняли участие 300 коммерческих, государственных и некоммерческих организаций из разных отраслей экономики. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

По данным «Серчинформ», SIEM-системами в 2021 г. были оснащены только от 14% до 25% компаний. Основной акцент во время опроса делался на проблемы эксплуатации и внедрения систем, в т.ч. на субъектах КИИ (58% опрошенных), где применение софта фактически обязательно.

Как показал опрос, две трети из них не оснащены SIEM-системой.

Представители некоторых субъектов КИИ заявляют, что не нуждаются в системах мониторинга событий. Например, большинство (56%) респондентов из здравоохранения заявляют об отсутствии задач для SIEM в своих организациях и не знают, что внедрять такие системы их как субъекты КИИ обязывают нормативные требования. Среди всех опрошенных об отсутствии задач для SIEM заявили 19% компаний.

Еще 12% участников опроса уверены, что имеющиеся у них средства ИБ вполне компенсируют отсутствие SIEM. Это субъективные оценки: на деле у организаций практически нет инструментов, которые потенциально могли бы составить альтернативу SIEM и решать схожие задачи. Так, например, SOC/SOAR используют 6% опрошенных, EDR/XDR – 3%. Лучше ситуация со сканерами уязвимостей, они установлены в 47% компаний. Однако даже этот инструмент в отдельности не отвечает всем задачам по оперативному мониторингу угроз.

Но главные причины, которые тормозят внедрения – это отсутствие бюджетов, сложность внедрения и отсутствие кадров для работы с SIEM.

Нехватка бюджетов

37% опрошенных сообщили, что считают SIEM слишком дорогой – они не смогли найти средства на закупку и отказались от идеи. Даже среди компаний, где SIEM установлена, 47% назвали согласование бюджета на закупку самой большой сложностью, связанной с решением.

Ситуацию усложняет то, что эксплуатация SIEM может предполагать дополнительные затраты: на профильного специалиста для работы с ней, для оплаты технической поддержки и доработок, на расширение числа лицензий, если они рассчитываются по пиковому трафику (число событий от источников в единицу времени), а лимиты были превышены.

Сложности внедрения

Совокупно более 70% респондентов считают работу с SIEM сложной – опасаются чрезмерных трудозатрат на внедрение, настройку и кастомизацию. Для 14% опрошенных компаний без SIEM потенциальные трудозатраты на внедрение стали главной причиной отказа от закупки.

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Те компании, которые уже владеют системой, жалуются на сложности кастомизации. Недостаточно функционала, доступного «из коробки»: готовых коннекторов для подключения источников не хватает трети, правил корреляции, т.е. вычленения инцидента – 17% респондентов. Справиться с проблемой самостоятельно удается только 46% компаний, большинство же прибегает к помощи вендоров и интеграторов. Это наглядно демонстрирует еще одну проблему – нехватку компетентных кадров для работы с SIEM.

Проблемы с кадрами

Для каждой пятой организации отсутствие профильных специалистов послужило причиной для отказа от закупки решения. На нехватку кадров пожаловались и 58% компаний, где SIEM уже внедрена.

Исследование показало, что только 11% компаний смогли выделить для работы с SIEM профильного специалиста. В подавляющем большинстве случаев это дополнительная нагрузка на ИБ-специалистов.

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При всех сложностях никто из респондентов не сомневается в эффективности SIEM – даже те, у кого решение не внедрено, признают его пользу. Компании понимают, что это важная система, чтобы противостоять растущему количеству угроз – для 41% владельцев решения это стало главным мотиватором внедрения. Другая популярная причина, почему компании решаются на закупку – расширение инфраструктуры и наличие в ней специфических источников, например, отечественного ПО и оборудования (40%). Еще 36% на это мотивируют требования регулятора.

«Широкое внедрение SIEM тормозит скорее имидж этого класса продуктов как «дорогих и сложных», предназначенных исключительно для крупных компаний. Однако на деле все зависит от конкретного решения. Так, идеальная SIEM, судя по нашему опросу, должна быть недорогой на старте и в эксплуатации, с хорошим функционалом и соответствующей требованиям регуляторов. SIEM регулярно используют не только ИТ-специалисты, но и специалисты других профилей, которые могут не иметь специальной подготовки администратора или разработчика. Поэтому большинство респондентов рассчитывают на расширенную поддержку вендора: помощь в обучении, доступ к базе знаний, помощь в кастомизации и настройке системы. В этом смысле разворот рынка к отечественным SIEM заказчикам только на руку: российские разработчики ближе к клиенту и лучше понимают его запрос», – отметил системный аналитик «Серчинформ» Павел Пугач.

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ООО «Серчинформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Член НП «Руссофт». В линейке компании – сертифицированные продукты для защиты данных на уровне ИТ-инфраструктуры, файловой системы, рабочих станций пользователей и каналов передачи информации, рисков со стороны человеческого фактора.