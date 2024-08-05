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Великобритания отменила миллиардные контракты на строительство суперкомпьютера и развитие ИИ

Правительство Великобритания отложило обещанное консерваторами миллиардное финансирование на проекты в области технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Это поставило под вопрос будущее первого в Великобритании суперкомпьютера следующего поколения.

Финансирование проектов отложено

Правительство Великобритании отменило два крупных контракта общей суммой 1,3 млрд фунтов стерлингов по созданию нового суперкомпьютера и ИТ-инфраструктуры для ИИ. Об этом в начале августа 2024 г. сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителей правительства. Включая строительство в Центре передовых вычислений Эдинбургского университета (ACF) экзафлопсного суперкомпьютера при поддержке национального центра AI Research Resource (AIRR), который должен был быть запущен в эксплуатацию в 2025 г.

Контракт на 500 млн фунтов стерлингов подразумевал создание нового научно-исследовательского центра AIRR в области ИИ с соответствующим оборудованием и инфраструктурой. В рамках второго контракта на 800 млн фунтов стерлингов в Эдинбургском университете планировалось создать новый суперкомпьютер, способный выполнять около 1 трлн вычислений в секунду. По мнению старого кабинета министров Великобритании 2022-2023 гг., реализация этих контрактов должна была усилить роль страны в развитии современных компьютерных технологий на мировом уровне.

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Unsplash - Serena Repice Lentini
Правительство Великобритании отменило миллиардные контракты на развитие ИИ и строительство суперкомпьютера

Контракты были объявлены в 2023 г. правительством консерваторов, однако после его июльской отставки в этом году новый кабинет лейбористов решил от проектов отказаться. По данным Правительство Великобритании, это были нефинансируемые обязательства. В Министерстве образования Великобритании заявили о том, что финансирование было обещано предыдущим правительством, но не было выделено в его планах расходов.

Однако новый кабинет министров Великобритании 2024-2025 гг. счел, что в нынешней экономической ситуации эти средства можно потратить на более насущные проблемы.

По словам представителя британского Министерства по науке, инновациям и технологиям Питера Кайла (Peter Kyle), правительство вынуждено принять это сложное, но необходимое решение на фоне принятых ранее многомиллиардных проектов с проблемным финансированием. Кайл добавил, что наиболее приоритетным направлением сейчас является восстановление экономической стабильности и следование нашей национальной стратегии по обеспечению роста экономики в Великобритании.

На прошлой неделе министр науки Питер Кайл заявил, что он ставит ИИ в центр повестки правительства для стимулирования роста и улучшения государственных услуг. Министр поручил технологическому предпринимателю Мэтту Клиффорду (Matt Clifford) составить план действий по выявлению новых возможностей в области ИИ.

Эти решения о финансировании означают, что будущее суперкомпьютера эксафлопсного класса в Великобритании остается неясным. Первый в Великобритании суперкомпьютер следующего поколения должен был стать - в 50 раз быстрее любой из существующих машин. Эдинбургский университет уже потратил 31 млн фунтов стерлингов на здание, в котором его планируется разместить новый суперкомпьютер. По информации CNBC, ректор Эдинбургского университета и вице-канцлер профессор сэр Питер Мэтисон (Peter Matheson) срочно ищет встречи с новым министром науки.

Ранее Министерство финансов Великобритании заявило о том, что предыдущий кабинет принял проекты на общую сумму около 22 млрд фунтов стерлингов c необеспеченными финансовыми гарантиями.

Самый экологичный суперкомпьютер

Самый быстрый и мощный суперкомпьютер Великобритании, расположенный в Бристольском университете был подключен к сети в мае 2024 г., а новаторские технологии помогают стране стать мировым лидером в области ИИ.

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На момент запуска многомиллионный Isambard-AI появился в мировом рейтинге самых быстрых компьютеров и теперь официально является самым устойчивым суперкомпьютером в Великобритании. Он занимает второе место в мире по экологичности и входит в число двух лучших в рейтинге Green500.

Вскоре ученые смогут использовать оборудование мирового класса для исследований, которые до сих пор были невозможны в Великобритании, а такие организации, как Британский институт безопасности ИИ, как ожидается, будут одними из первых, кто воспользуется его возможностями для исследований ИИ-технологии с этого месяца.

Bristol Isambard-AI будет использоваться широким кругом организаций со всего государства для использования возможностей ИИ, который уже способствует развитию новых технологий, таких как обучение большим языковым моделям (LLM), здравоохранение и робототехника. Суперкомпьютер также будет играть важную роль в таких важных областях, как безопасность ИИ, ускорение автоматического открытия лекарств и исследования климата.

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Благодаря новейшим технологиям, в том числе межсетевым соединениям HPE Slingshot 11 и решениям прямого жидкостного охлаждения с высокоинтегрированными гетерогенными системами CPU-GPU от компании Nvidia.

Со слов управляющего директора Hewlett Packard Enterprise (HPE) по Великобритании, Ирландии, Ближнему Востоку и Африке Мэтта Харриса (Matt Harris), Isambard-AI вступает в первый этап своего пути по созданию крупнейшей в Европе системы ИИ для открытой науки и продвижения Великобритании в качестве мирового лидера в области ИИ. Поскольку ИИ развивается быстрыми темпами, в HPE гордятся тем, что создали систему в рекордно короткие сроки: между концептуальным проектированием и запуском системы прошло всего 3 месяца. Этот уникальный суперкомпьютер является центральным элементом исследовательского ресурса ИИ правительства Великобритании и позволит таким организациям, как Институт безопасности ИИ, обучать генеративные модели ИИ в большом масштабе, а результаты исследований ожидаются уже до конца этого года.

Антон Денисенко

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