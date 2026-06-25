Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста»

Компания основателя «Рег.ру» Алексея Королюка и его партнера Вячеслава Цырульника запустила новый сервис «Кайтен Встречи» — встроенный видеозвонок с ИИ-автоматизацией внутри таск-трекера Kaiten. Решение позиционируется как замена ClickUp, лучшая версия Zoom и Google Meet, а также «Яндекс Телемоста». Звонки, записи и транскрипты хранятся на российской облачной инфраструктуре, а встроенный российский ИИ превращает обсуждения в задачи, помогая руководить персоналом.



Что разработала компания

ООО «Кайтен софтвер», поставщик решений для крупного бизнеса, в том числе «Ростелекома» и Сбербанка, объявило о запуске нового решения — встроенных видеозвонков с ИИ-автоматизацией внутри сервиса управления проектами Kaiten. Как сообщили CNews в компании, речь идет о собственной разработке «Кайтен Встречи».

Видеозвонки работают в облачной инфраструктуре Kaiten на территории России — это относится в том числе к записи и транскрибации, пояснили CNews в компании.

Изображение от freepik У Kaiten появились видеозвонки

Записи, транскрипты и связанные материалы хранятся внутри Kaiten, а доступ к ним регулируется правами пользователя и выбранным пространством хранения. Встречи обрабатываются в контролируемом контуре Kaiten.

В компании заявили, что вскоре оформят функцию видеозвонков в реестр российского ПО, процедура не займет много времени. Kaiten как сервис для управления проектами и задачами уже включен в реестр российского ПО. Для «Кайтен Встреч» нужно будет внести дополнительную категорию ПО в уже имеющуюся запись реестра, пояснил представитель разработчика.

«Кайтен софтвер» уже проводит бесплатное тестирование видеозвонков и утверждает, что решением интересуются крупные российские клиенты.

Функционал «Кайтен Встречи»

Видеовстречи запускаются в пару кликов прямо внутри Kaiten. Перед входом можно проверить камеру и микрофон, выбрать устройства и включить шумоподавление. На звонок можно по ссылке пригласить как коллег, так и внешних участников.

Во время встречи доступны демонстрация экрана, чат, размытие или замена фона. Любой звонок можно записать. После встречи запись и текстовая расшифровка сохраняются в Kaiten. Все звонки собираются в отдельном разделе с поиском и фильтрами.

«Видеозвонки внутри рабочего пространства — это про то, чтобы встреча перестала существовать отдельно от работы. Команды меньше времени тратят на переключение между сервисами и на восстановление контекста после созвонов», — подчеркнул бизнес-лидер Kaiten Алексей Халезов.

Звонок, его запись и все, что на нем обсуждалось, остаются в одном месте.

После встречи искусственный интеллект составит краткое содержание разговора, выделит договоренности и предложит задачи — с формулировками, ответственными и распределением по нужным пространствам и доскам в Kaiten. Команде останется проверить и подтвердить их.

На замену американским сервисам

Видеозвонки — часть стратегии Kaiten по развитию платформы в сторону единой рабочей среды: системы, в которой задачи, обсуждения, документы и коммуникация команды собраны в одном инструменте, без переключения между сервисами.

В дальнейшем чаты, видеосвязь и календарь объединятся в единый модуль коммуникации, а среди планов — аналитика встреч: сколько времени команда и отдельные сотрудники тратят на созвоны.

Как пояснили CNews в пресс-службе Kaiten, решение позволит заменить любые сервисы видеозвонков — Zoom, Google Meet, где уже есть расшифровка видеовстреч. Что касается связки «Звонок — Транскрипт — Задача», то речь идет о замене американского сервиса ClickUp, который объявил об уходе из России.

В контексте объединения чатов, видео и календаря Kaiten со временем заменит собой Outlook и Google Календарь для планирования встреч, утверждают в компании. Видеовстречи будут создаваться из календаря.

По словам представителя Kaiten, на российском рынке также есть похожие решения. Это «Битрикс 24», а также «Яндекс Телемост». В компании считают, что «Яндексе» экосистемная интеграция видеовстреч, трекера и календаря пока реализована не до конца.

По данным CNews, рост российского рынка видеоконференцсвязи (ВКС) сегодня поддерживают импортозамещение, цифровая трансформация бизнеса и усиление требований к информационной безопасности.

По словам исполнительного директора IVA Technologies Сергея Телевинова к 2027 г. объем рынка корпоративных коммуникаций может достичь 60-70 млрд руб., при этом более 20 млрд руб. придется на сегмент видеоконференцсвязи. Среднегодовой темп роста в компании оценивают примерно в 16%, добавил Сергей Телевинов.

Кому принадлежит «Кайтен софтвер»

ООО «Кайтен софтвер» основано в 2018 г., компания принадлежит Вячеславу Цырульнику (70%) и Алексею Королюку (30%).

Королюк в 2006 г. стал учредителем, генеральным директором лидера российского регистратора доменных имен Reg.ru. Предприниматель продал «Рег.ру» в 2021 г. На тот момент ему принадлежали 45,3% долей в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». Покупателем выступил холдинг РБК. В рамках сделки инвесторы погасили долг перед «Альфа-банком» (его размер не раскрывается), залогом по которому выступали доли Алексея Королюка, писал РБК. Сумма сделки не раскрывалась. В настоящее время 48% доменов в зоне .ru обслуживаются в «Рег.ру», у компании 1,3 млн клиентов.

Выручка «Кайтен софтвер» в 2025 г. выросла на 54%, до 460 млн руб. Чистая прибыль снизилась с 92 млн руб. до 36 млн руб. За год компания увеличила штат в два раза, до 75 человек, свидетельствуют данные «Контур.фокуса».

Кредиторская задолженность компании на конец 2025 г. составляла 246 млн руб., на конец 2024 г. — 143 млн руб.

По данным отчета компании за 2025 г., Королюк получил дивиденды за 2024 г. от компании на сумму 28,7 млн руб., а Цырульник — на 58 млн руб.