Российские ИТ-компании делятся опытом автоматизации тестирования полного цикла
Все больше российских ИТ-компаний приходят к необходимости внедрения автоматизации тестирования полного цикла. В рамках данного подхода, QA-подразделения реализуют не только написание автоматизированных тестов, но и внедряют инфраструктурные решения, позволяющие организовать доступ к управлению тестированием и его результатам всей команде в режиме реального времени.
Одной из комплексных систем управления тестированием, позволяющей объединить ручное и автоматизированное тестирование, является Allure TestOps — разработка Qameta Software, ИТ-стартапа из Санкт-Петербурга.
Пользователи данной системы рассказывают о том, как платформа помогает автоматизировать рутину, уменьшить сложность тестирования и сократить длительность релизного цикла в СМИ и блогах.
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