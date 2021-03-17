Zendesk расскажет о трендах развития клиентского сервиса на онлайн-конференции CNews «E-commerce 2021»

23 марта компания Zendesk примет участие в онлайн-конференции CNews «E-commerce 2021». Эксперты компании представят доклад, посвященный тенденциям в развитии клиентского сервиса и инновациям решений для службы поддержки в 2021 году. Доклад основан на масштабном исследовании, которое компания Zendesk провела среди более чем 90 тысяч своих клиентов в 175 странах мира.

Исследование Zendesk затрагивает ключевые проблемы, с которыми столкнулась индустрия службы поддержки во время кризиса 2020 года, и анализирует пути решения этих проблем компаниями-лидерами в различных отраслях.

Клиентский сервис играет все более решающую роль в успехе бизнеса в современных условиях. Было выявлено, что 65% покупателей отдают предпочтение компаниям с простой и быстрой оплатой заказа, а 80% разрывают отношения с бизнесом после двух негативных взаимодействий с клиентской службой. Доклад Zendesk поможет менеджерам и владельцам бизнеса найти самые эффективные технологии и подходы для повышения скорости и качества клиентского сервиса.

Zendesk – это основанная в 2007 году датская технологическая компания со штаб-квартирой в Калифорнии. Компания является ведущим производителем решений для современной службы поддержки и взаимодействия с клиентами. Zendesk разрабатываем мощные и гибкие программы, которые легко масштабировать под размер и специфику бизнеса. Решениями Zendesk пользуются более 119 тысяч компаний по всему миру.