«Ланит» задолжал 650 миллионов за уборку помещений? Суд разберется
Компания «Раритет» пытается отсудить у «Ланит-интеграции» 650 млн руб. за неуплату по уборке помещений в «Лахта Центре».
Суд за неуплату
Как выяснил CNews, компания ООО «Раритет» подала иск к «Ланит-интеграции» с целью вернуть неуплаченные 650 млн руб.
Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 сентября 2024 г. На момент написания данного материала, иск дважды оставляли без движения, слушание первой инстанции еще не проводилось. Причиной остановки дела послужили нарушения при подаче документов в суд.
В судебных документах указано, что в январе 2023 г. между компаниями был заключен договор на оказание услуг по комплексной уборке в здании «Лахта Центра».
В исковом заявлении компания «Раритет» указала, что услуги по уборке были выполнены надлежащим образом, однако оплата по контракту произведена не была.
По данным сервиса «Контур.Фокус», неуплаченная сумма превышает 650 млн руб., однако, в судебных документах данная сумма не указана. Помимо возврата средств «Раритет» просит суд наложить арест на денежные средства «Ланит-интеграции» на эту сумму, а также запретить самой компании и всем третьим лицам, действующим в его интересах, совершать любые действия и сделки, связанные с отчуждением, обременением выводом имущества, дебиторской задолженности и иных активов должника
Представители «Ланита» отказались дать CNews комментарии о развитии судебного дела с компанией «Раритет».
Судя по найденным CNews закрытым вакансиям «Ланит-интеграции», предназначенных для проведения работ в «Лахта Центре», компания занималась отделкой 44 этажей башни под ключ, включая всю электрику, общестроительные работы и дизайнерскую отделку.
«Лахта Центр» — Санкт-Петербургский многофункциональный деловой комплекс, принадлежащий «Газпрому». Здание центра признано самым высоким зданием Европы, его высота — 462 метра.
А почему так дорого
CNews удалось найти расценки на послестроительную уборку зданий в Санкт-Петербурге. Так, за уборку площадей до 100 кв.м придется заплатить от 120 руб./кв.м, от 100 до 300 кв.м — от 110 руб./кв.м, от 300 до 500 кв.м — от 100 руб./кв.м, от 500 до 1000 кв.м — от 95 руб./кв.м, а свыше 1000 кв.м цена снижена до 80 руб./кв.м
Учитывая размеры «Лахта Центра», а именно 400 тыс. кв.м, сумма в 650 млн руб. может быть вполне оправдана.
Об участниках суда
«Ланит-Интеграция» — системный интегратор и флагманское подразделение Группы Компаний «Ланит», основанным в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции.
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Компания специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, а также на строительстве и создании инженерных инфраструктур. В ее компетенции находятся системы автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения и обеспечения безопасности для крупных государственных и корпоративных клиентов.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на данный момент в штате компании числится 630 работников. За время своей деятельности «Ланит-Интеграция» заключила 2268 госконтрактов на общую сумму 41 млрд руб. Наибольший из них был оформлен в 2021 году с публично-правовой компанией «Единый Заказчик в Сфере Строительства» на строительство нового корпуса Третьяковской галереи в Москве, и его сумма составила 9 миллиардов рублей.
Компания ООО «Раритет» создана в 2015 г., специализируется на управлении недвижимым имуществом. По данным того же сервиса, на конец 2023 г. чистая прибыль компании составляет 12,6 млн руб.
В госзакупках компания участвовала дважды, но оба раза проигрывала. В 2017 г. «Раритет» участвовал в тендерах «Газпрома» по уборке помещений компании в Петербурге.