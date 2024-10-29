«Ланит» задолжал 650 миллионов за уборку помещений? Суд разберется

Компания «Раритет» пытается отсудить у «Ланит-интеграции» 650 млн руб. за неуплату по уборке помещений в «Лахта Центре».



Суд за неуплату

Как выяснил CNews, компания ООО «Раритет» подала иск к «Ланит-интеграции» с целью вернуть неуплаченные 650 млн руб.

Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 сентября 2024 г. На момент написания данного материала, иск дважды оставляли без движения, слушание первой инстанции еще не проводилось. Причиной остановки дела послужили нарушения при подаче документов в суд.

В судебных документах указано, что в январе 2023 г. между компаниями был заключен договор на оказание услуг по комплексной уборке в здании «Лахта Центра».

В исковом заявлении компания «Раритет» указала, что услуги по уборке были выполнены надлежащим образом, однако оплата по контракту произведена не была.

Telegram-канал «Лахта Центра» У «Ланит-интеграции» пытаются отсудить 650 миллионов за неуплату по договору на уборку помещений в «Лахта Центре»

По данным сервиса «Контур.Фокус», неуплаченная сумма превышает 650 млн руб., однако, в судебных документах данная сумма не указана. Помимо возврата средств «Раритет» просит суд наложить арест на денежные средства «Ланит-интеграции» на эту сумму, а также запретить самой компании и всем третьим лицам, действующим в его интересах, совершать любые действия и сделки, связанные с отчуждением, обременением выводом имущества, дебиторской задолженности и иных активов должника

Представители «Ланита» отказались дать CNews комментарии о развитии судебного дела с компанией «Раритет».

Судя по найденным CNews закрытым вакансиям «Ланит-интеграции», предназначенных для проведения работ в «Лахта Центре», компания занималась отделкой 44 этажей башни под ключ, включая всю электрику, общестроительные работы и дизайнерскую отделку.

«Лахта Центр» — Санкт-Петербургский многофункциональный деловой комплекс, принадлежащий «Газпрому». Здание центра признано самым высоким зданием Европы, его высота — 462 метра.

А почему так дорого

CNews удалось найти расценки на послестроительную уборку зданий в Санкт-Петербурге. Так, за уборку площадей до 100 кв.м придется заплатить от 120 руб./кв.м, от 100 до 300 кв.м — от 110 руб./кв.м, от 300 до 500 кв.м — от 100 руб./кв.м, от 500 до 1000 кв.м — от 95 руб./кв.м, а свыше 1000 кв.м цена снижена до 80 руб./кв.м

Учитывая размеры «Лахта Центра», а именно 400 тыс. кв.м, сумма в 650 млн руб. может быть вполне оправдана.

Об участниках суда

«Ланит-Интеграция» — системный интегратор и флагманское подразделение Группы Компаний «Ланит», основанным в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции.

Компания специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, а также на строительстве и создании инженерных инфраструктур. В ее компетенции находятся системы автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения и обеспечения безопасности для крупных государственных и корпоративных клиентов.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на данный момент в штате компании числится 630 работников. За время своей деятельности «Ланит-Интеграция» заключила 2268 госконтрактов на общую сумму 41 млрд руб. Наибольший из них был оформлен в 2021 году с публично-правовой компанией «Единый Заказчик в Сфере Строительства» на строительство нового корпуса Третьяковской галереи в Москве, и его сумма составила 9 миллиардов рублей.

Компания ООО «Раритет» создана в 2015 г., специализируется на управлении недвижимым имуществом. По данным того же сервиса, на конец 2023 г. чистая прибыль компании составляет 12,6 млн руб.

В госзакупках компания участвовала дважды, но оба раза проигрывала. В 2017 г. «Раритет» участвовал в тендерах «Газпрома» по уборке помещений компании в Петербурге.