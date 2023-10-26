Таможня начала применять автовыпуск к декларациям компаний среднего уровня риска

ФТС России начала применять технологию автовыпуска к декларациям, поданным участниками внешнеэкономической деятельности среднего уровня риска. Первым таможенным органом, реализовавшим данную процедуру, стала Дальневосточная электронная таможня. На сегодняшний день таможнями по всей России автоматически выпущено уже более 300 таких деклараций.

«С 20 октября текущего года возможность применения автовыпуска распространена на компании среднего уровня риска. Это самая многочисленная категория участников внешнеэкономической деятельности – из 122 тыс. активных компаний ВЭД почти 102 тыс. относятся к средней категории риска», – отметил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов в своем докладе Президенту РФ.

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Ранее автовыпуск применялся только к компаниям низкого уровня риска. Концептуальное решение о расширении применения технологии на декларации участников ВЭД среднего уровня риска было принято 1 июня этого года на заседании коллегии ФТС России. Оперативно была проведена необходимая доработка и модернизация информационно-программных средств таможенных органов.

Цифровизация таможни способствует решению задач по адаптации всей внешнеторговой сферы России к работе в новых условиях. Активно развивается возможность полностью автоматического принятия решений о выпуске товаров без участия таможенного инспектора. В 2023 г. из 3 млн деклараций на товары почти 85% зарегистрированы в автоматическом режиме, автоматически выпущено более 27%. Время выпуска таких деклараций составляет около 2,5 мин.