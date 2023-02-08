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Московские таможенники внедряют в работу новые мобильные технологии

В рамках реализации Стратегии-2030 в эксплуатацию введены новые планшеты с программным средством КПС «ЛК ДЛ ТО», которое позволяет проводить досмотр без использования бумажных носителей. Об этом CNews сообщили представители ФТС России.

С августа 2022 г. сотрудники Московской областной таможни (МОТ) начали тестировать функции информационного сервиса. По результатам проведенной работы программные средства усовершенствовали, и уже в декабре 2022 г. инспекторы стали одними из первых использовать планшеты.

Мобильная технология позволяет автоматизировать процедуру таможенного досмотра, самую затратную по времени меру контроля, сократить сроки заполнения акта и минимизировать технические ошибки за счет более точного расчета необходимых показателей.

Сегодня ФТС России проводит обучение для должностных лиц, в ходе которого на Вашутинском таможенном посту МОТ сотрудники знакомятся с практикой использования планшетов при проведении досмотра. В марте 2023 г. к технологии подключат Специализированный таможенный пост МОТ.

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