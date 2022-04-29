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По инициативе Минцифры Евразийская комиссия обнулила таможенные пошлины на мелованную бумагу и картон

По инициативе Минцифры России Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используются в производстве издательской печатной продукции. Решение будет действовать в течение 6 месяцев.

Обнуление таможенных пошлин поддержит полиграфическую и издательскую отрасли, будет способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции. Кроме того, таможенные пошлины временно обнулены на другие материалы, используемые в полиграфическом производстве.

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