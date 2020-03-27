Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи

Авария на спутнике «Экспресс-АМ6»

На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечивающие предоставление услуг доступа в интернет. Об этом сообщил оператор спутникового доступа в интернет «Радуга-интернет» со ссылкой на письмо владельца спутника - госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС).

Причиной аварии стали внеплановые профилактические работы на спутнике и аномальная работа жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата, приведшая к «деградации технических характеристик указанного спутника». В результате стало «невозможным дальнейшее оказание услуг в соответствие с лицензионными требованиями к качеству и бесперебойности таких услуг в Ka-диапазоне», заявила «Радуга-интернет».

Соответственно, абонентские спутниковые VSAT-станций, настроенные на данный спутник, перестали работать. «Радуга-интернет» добавила, что уже разработан план по переводу своих абонентов на другие спутники, включая возможную замену клиентского оборудования.

Какое количество VSAT-абонентов осталось без связи

Пресс-служба ГПКС заявила, что спутник «Экспресс-АМ6» продолжает работать, пообещав в ближайшее время дать дополнительные разъяснения. Но о проблемах аппарата знает и гендиректор спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев. По его данным, сам спутник действительно продолжает работать, но транспондеры в Ка-диапазоне, обеспечивающие работу широкополосного интернета, сейчас выключены.

Из-за аварии спутника «Экспресс-АМ6» российские владельцы 5-6 тыс. VSAT-станций остались без связи

Предоставлением доступа в интернет через транспондеры «Экспресс-АМ6» в Ka-диапазоне пользовались несколько провайдеров, включая «Ка-Интернет», «Радуга-Интернет» и «КБ-Искра». По данным Пехтерева, они обслуживали в этом диапазоне примерно 5-6 тыс. пользователей VSAT, которые сейчас остались без связи. «Сейчас провайдеры ведут активные работы по переводу этих абонентов на другие спутники, - говорит Пехтерев. - Есть надежда, что многие пользователи сами смогут перенастроить свои спутниковые антенны, потому что не до всех из них можно будет легко добраться в условиях коронавирусного карантина и ограничения движения транспорта». Для чего создавался спутник «Экспресс-АМ6»

Спутник «Экспресс-АМ6» был запущен в 2014 г. в рамках Федеральной целевой программы развития телерадиовещания. Срок его службы составляет 15 лет. Космический аппарат был разработан предприятием «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. М.Ф. Решетнева при участии госпредприятия «Научно-технический институт радио» (НИИР) и канадской компании MDA Corporation.

Спутник предназначен для оказания услуг телерадиовещания, доступа в интернет, телефонии, видеоконференцсвязи, а также для президентской и правительственной связи. Спутник обладает 72 транспондерами, работающими в диапазонах C, L, Ku и Ka. В том числе в Ka-диапазоне работало 12 транспондеров. В Ka-диапазоне «Экспресс-АМ6» покрывал большую часть европейской территории России, некоторые страны Европы и часть территории Сибири.