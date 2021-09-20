Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности

Российский спутниковый оператор «Космическая связь» и международный сервис-провайдер Hunter Communications организовали каналы связи для мониторинга сейсмической активности Земли. Высокоточные сейсмометры установлены в ряде районов Якутии и передают информацию через спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5», расположенный на геостационарной орбите в позиции 140° в.д.

Более полутора миллионов квадратных километров территории Якутии являются сейсмоопасными. Ежегодно здесь происходят сотни землетрясений различной силы – до 9-10 баллов по 12-ти балльной шкале МSК-64. Наиболее опасными являются северо-восток и юг Якутии. Датчики позволяют зафиксировать вибрацию земной коры, даже если источник ударной волны находится в другом регионе земного шара, что позволяет предсказать землетрясение заблаговременно. В перспективе охват VSAT-сети для мониторинга сейсмической активности будет расширен на всю Восточную Сибирь.

«16 лет назад Hunter содействовал созданию первой такой сети сейсмического мониторинга в Карибском бассейне. За 16 лет ранние предупреждающие сигналы сейсмодатчиков позволили организовать своевременную эвакуацию жителей опасных районов и спасти несколько сотен тысяч жизней. В 2021 г. информация о предстоящем извержении вулкана с датчиков на островах Сент-Винсент недалеко от побережья Венесуэлы позволила местным властям предотвратить катастрофические последствия и избежать гибели людей», – сказал президент Hunter Communications Брент Перрот.

«Сегодня наши КА дают возможность получения не только услуг связи и телевидения. Они могут быть задействованы и в других крайне важных для жизни и экономики сферах. Использование спутников в мониторинге сейсмической активности – это один из новых аспектов нашей деятельности. Уверен, что он не ограничится только Восточной Сибирью. Так как наши спутники покрывают сегодня 69% поверхности Земли, то эта услуга может быть востребована и в других регионах», – отметил генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин.