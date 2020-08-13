Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», оснащенными бортовыми изделиями от Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», состоялся с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 г. Устройства обеспечивают надёжную защиту информации, передаваемой по каналам управления космическим аппаратом в радиолиниях «земля-борт», «борт-земля». В настоящее время полет проходит в штатном режиме.

Программно-аппаратный комплекс в составе космических аппаратов обеспечивает расшифрование командно-программной информации в радиолинии «земля-борт» и криптозащиту информации, передаваемой в радиолинии «борт-земля». Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных, обеспечивая при этом защиту от несанкционированного доступа в каналы управления космическим аппаратом.