Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», оснащенными бортовыми изделиями от Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», состоялся с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 г. Устройства обеспечивают надёжную защиту информации, передаваемой по каналам управления космическим аппаратом в радиолиниях «земля-борт», «борт-земля». В настоящее время полет проходит в штатном режиме.

Программно-аппаратный комплекс в составе космических аппаратов обеспечивает расшифрование командно-программной информации в радиолинии «земля-борт» и криптозащиту информации, передаваемой в радиолинии «борт-земля». Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных, обеспечивая при этом защиту от несанкционированного доступа в каналы управления космическим аппаратом.

Другие материалы рубрики

Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка

Хакеры разгромили главный учебный центр мира по борьбе с киберкриминалом

В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео

Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео

Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов