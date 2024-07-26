Edtech-стартап с российскими корнями Verbatica привлек $700 тысяч

Стартап из ОАЭ с российскими корнями Verbatica, разрабатывающий образовательную платформу нового поколения для изучения английского и арабского языков, привлек $700 тыс. инвестиций бизнес-ангелов. Эти средства позволят компании выйти на рынок Ближнего Востока и Северной Африки и подготовиться к следующему раунду финансирования, который запланирован на ноябрь 2024 г.

Соучредителем и CEO стартапа является Никита Савилов, выпускник МГИМО с более чем 10-летним опытом работы в Skyeng. Также сооснователем проекта выступил Николай Морозов.

Платформа разработана с участием свыше 100 действующих преподавателей и базируется на их практическом опыте. Использование методологии, подкреплённой адаптивным искусственным интеллектом, способствует повышению эффективности изучения языков. Verbatica предлагает пользователям возможность учиться самостоятельно или с преподавателем, переключаясь между режимами по мере необходимости. Все учебные материалы, включая словари и карточки для заучивания, собраны на одной платформе.

Преимуществом Verbatica является концепция LQ (Language Quotient или языкового интеллекта), которая оценивает уровень владения языком по пяти аспектам: классическим – чтение, аудирование, письмо, разговорная речь и ноу-хау команды разработчиков – культурные особенности. Этот аспект предполагает глубокое погружение в культуру изучаемого языка. Платформа рекомендует чтение книг, просмотр фильмов, изучение обычаев и истории народов, говорящих на этом языке. Verbatica также предлагает изучение сленга, социальных сетей, тенденций и трендов, что помогает быстрее освоить язык и глубже понять его контекст.

Старт демо-тестирования запланирован на 15 августа. Запуск платформы намечен на конец августа, перед началом учебного года.

«Для запуска проекта мы выбрали ОАЭ, поскольку это страна с высоким уровнем миграции, где проживают люди из разных уголков мира. Так, согласно статистике Dubai Land Department, по итогам первого полугодия 2024 г. россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ, заняв третье место после Индии и Великобритании. Здесь активно используются арабский и английский языки, что, учитывая этническое разнообразие, создает значительный спрос на изучение иностранных языков. Многие желают освоить английский для карьерного роста и арабский для лучшей адаптации в обществе. В перспективе продукт будет запущен в Индонезии и далее — во всей Азии, — сказал Никита Савилов, учредитель и исполнительный директор компании Verbatica. – В следующем раунде финансирования, который пройдет в ноябре, компания планирует привлечь дополнительные $2 млн».