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Languageup AI Verbatica
Languageup AI LLC – компания, разработавшая образовательную платформу Verbatica для изучения иностранных языков, с упором на английский и арабский. Методика обучения Verbatica базируется на многолетнем опыте методистов — практикующих учителей, которые обучают сотни студентов.
|20.03.2025
|EdTech-стартап Verbatica вошел в акселератор SuperCharger Ventures и планирует привлечь $600 тысяч 2
|26.07.2024
|Edtech-стартап с российскими корнями Verbatica привлек $700 тысяч 1
Languageup AI и организации, системы, технологии, персоны:
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