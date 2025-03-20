Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171319
ИКТ 13346
Организации 10468
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3405
Системы 25262
Персоны 73432
География 2776
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Languageup AI Verbatica

Languageup AI - Verbatica

Languageup AI LLC –  компания, разработавшая образовательную платформу   Verbatica для изучения иностранных языков, с упором на английский и арабский. Методика обучения Verbatica базируется на многолетнем опыте методистов — практикующих учителей, которые обучают сотни студентов. 


20.03.2025 EdTech-стартап Verbatica вошел в акселератор SuperCharger Ventures и планирует привлечь $600 тысяч 2
26.07.2024 Edtech-стартап с российскими корнями Verbatica привлек $700 тысяч 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Languageup AI и организации, системы, технологии, персоны:

Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10642 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
Морозов Николай 1 1
Савилов Никита 2 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 393 1
Африка Северная 234 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
Индонезия - Республика 968 1
Ближний Восток 2958 1
Индия - Bharat 5489 1
Азия - Азиатский регион 5574 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4896 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 1
Английский язык 6687 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5143 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 98 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще