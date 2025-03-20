Languageup AI - Verbatica

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Languageup AI LLC – компания, разработавшая образовательную платформу Verbatica для изучения иностранных языков, с упором на английский и арабский. Методика обучения Verbatica базируется на многолетнем опыте методистов — практикующих учителей, которые обучают сотни студентов.