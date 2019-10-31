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«Норси-транс» и Huawei создадут совместное производство промышленного серверного оборудования для применения в проектах «Цифровой экономики»

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе Техника

«Норси-транс», отечественный производитель информационно-аналитических систем, и Huawei, поставщик инфокоммуникационных решений, заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй и генеральный директор компании «Норси-транс» Сергей Овчинников.

По условиям соглашения компании создадут совместное производство оборудования на базе процессора KunPeng, при этом комплектующие серверов будут российскими, а само производство будет локализовано в России на базе «Норси-транса». Объединение производственных мощностей и интеллектуальной собственности компаний позволит выпускать на рынок запатентованные отечественные решения нового поколения, соответствующие всем требованиям регулирующих органов России. Разработки, созданные под совместным управлением, будут применяться в различных отраслях в рамках национального проекта «Цифровая экономика», включая решения для «Умного города», «Умного ЖКХ», беспилотного транспорта, а также будут участвовать в экспорте на мировые рынки.

На первом этапе компании разработают сервер, включающий комплектующие Huawei (материнская плата, блоки питания, сетевые карты) и процессор KunPeng, который на сегодня превосходит отраслевые стандарты по производительности и энергоэффективности на 25-40%. Все элементы уже прошли проверку «Норси-транса» на соответствие и безопасность и могут применяться в российских ИТ-решениях для городской среды. В ходе второго этапа планируется создание более глубоко локализованного решения – отечественного сервера, состоящего из компонентной базы, произведенной на территории России. Он сможет применяться в государственных проектах с максимальными требованиями к безопасности и условиям обработки данных.

Генеральный директор «Норси-транса» Сергей Овчинников сказал: «Мы рады, что смогли договориться об условиях и подписать соглашение с руководством компании Huawei. Совместное производство отражает наше стремление к выполнению государственных задач по импортозамещению, а также других проектов в рамках «Цифровой экономики»».

«Мы рады сотрудничеству с компанией "Норси-трансом". На сегодняшний день это единственный поставщик комплексного отечественного решения, который обладает опытом коммерческой эксплуатации в регионах России. Мы уверены, что наше партнерство, а также международный опыт и разработки Huawei помогут создать высокотехнологичное и конкурентоспособное серверное оборудование и станут весомым вкладом в развитие научно-технологического потенциала в России», – отметил Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России.

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