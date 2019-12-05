Huawei привезла в Россию СХД без американских компонентов

Российские заказчики Huawei приступили к тестированию новой flash-СХД компании, в которой используется ИИ-чип, прогнозирующий работу системы, но при этом не задействовано никаких электронных компонентов из США — для тех, «кто смотрит на отсутствие рисков».

Истинно китайская СХД

Компания Huawei представила в России высокопроизводительную систему хранения данных (СХД) на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) OceanStor Dorado V6. Она представляет собой решение класса all-flash (на SSD-дисках) корпоративного уровня для критически важных сервисов.

В компании на фоне известных санкций в ее отношении со стороны правительства США отдельно подчеркивают, что в системе отсутствует американская электроника — все произведено в материковом Китае и на Тайване.

В России решение находится в фазе тестировании партнерами и заказчиками Huawei. Среди последних в разговоре с CNews были названы «крупнейшие окологосударственные банки» и различные промышленные предприятия, «которым нравится идея использования систем без американских компонентов». «То есть это те, кто смотрит на максимальную производительность и надежность, а также те, кто смотрит на отсутствие рисков», — отмечает менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise в России Денис Дубинин.

СХД Huawei OceanStor Dorado V6

В целом своими перспективными клиентами в нашей стране компания также видит операторов связи и госструктуры, которым требуется хранить большие объемы информации крупных баз данных. Коммерческая доступность OceanStor Dorado V6 запланирована на январь 2020 г.

Технические особенности

Представленная СХД использует аппаратную платформу нового поколения, архитектуру SmartMatrix, пять интеллектуальных микросхем и интеллектуальный алгоритм FlashLink, поддерживает сквозную архитектуру Non-Volatile Memory Express (NVMe) и обеспечивает производительность до 20 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS). «Система эффективно предотвращает любые прерывания сервиса, предлагает системы обнаружения сбоев и не требует времени ожидания во время обновления», — сообщает Huawei.

В системе задействован собственный ARM-процессор компании Kunpeng 920. С точки зрения Дениса Дубинина, это не просто процессор. «Он создан по высокоинтегрированной технологии, включает непосредственно вычислительные ядра, контроллер памяти, контроллер шины, 100-гигабитные интерфейсы и различные ускоряющие движки, — отмечает он. — Некоторые вендоры говорят, что у них есть специальные микросхемы, которые занимаются определенным классом задач (разгружают дедупликацию памяти и компрессию, шифрование или еще что-то) и очень этим гордятся. Нам отдельной микросхемы не нужны, потому что мы процессор создаем сами и сами прямо в него добавляем нужные компоненты».

Также в СХД используется анонсированные в октябре 2018 г. «интеллектуальные» чипы Ascend 310, предназначенные для оптимизации работы системы с помощью технологий машинного обучения. «Их задача — следить за СХД и предсказывать ее поведение, анализировать информацию и неструктурированные данные, строить гипотезы, подсказывать администратору, как оптимизировать работу», — поясняет Дубинин.

За счет этого планируется улучшать обслуживание системы, получая представление о том, когда может выключится тот или иной диск, когда перестанет хватать емкости или производительности. «И есть возможность подключиться к глобальному сервисному облаку, которое собирает аналогичную информацию, но уже не только с вашей СХД, а со многих, — добавляет Дубинин. — Облачная система с помощью машинного обучения начинает предсказывать поведенческие изменения. Например, касающиеся вирусной атаки — где-то она уже началась, появились массовые жалобы, что зараженная система ведет себя приблизительно так, и будет сообщаться, что возможно ваши антивирусы еще ничего не поймали, но патерн поведения ваших приложений похож на поведение вируса или бот-сети. То есть не только будет анализироваться состояние компонентов, но и состояние всей СХД».

СХД-бизнес Huawei

В компании отмечают, что в структуре Huawei Enterprise направление СХД традиционно играет одну из ключевых ролей. Компания инвестирует в проведение исследований, разработку технологий, организацию тестирований партнерами и заказчиками, развитие канала продаж.

«Бизнес систем хранения данных Huawei в России за последние четыре года в среднем вырос на 53%, — утверждает Ван Цянь (Wang Qian), директор направления решений для центров обработки данных, Huawei Enterprise в России. — Мы не просто видим четкую тенденцию повышения спроса на решения, основанные не твердотельных накопителях, обладающих более высокой скоростью и надежностью, но и прикладываем все усилия, чтобы отвечать на этот спрос. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в 2021 году стать лидером российского рынка систем хранения».

Перспективность flash

В Huawei отмечают, что flash-накопители сегодня при прочих равных меньше и больше по емкости, чем классические жесткие диски. «Механический диск проиграл flash соревнование в категории «доллар за производительность» примерно три года назад, уверены в компании. «Все привыкли, что SSD — это дорого, но быстро, — рассуждает Дубинин. — И многие с этим мирились: пусть будет дороже, зато быстрее. Сейчас же смысла хранить на жестких дисках хоть сколько-то важную критическую информацию бессмысленно, потому что это просто дорого — даже если вам призводительность не нужна. Если конечно не учитывать специфические сценарии, связанные с видеоконтентом, безопасностью и т. д.».