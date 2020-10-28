Система хранения данных Huawei Dorado 18000 V6 поставила мировой рекорд производительности

Компания Huawei объявила о том, что СХД Huawei Dorado 18000 V6 заняла первое место в наиболее авторитетном индустриальном тесте производительности SPC-1 и поставила новый мировой рекорд. Преодолев отметку 21 млн операций ввода-вывода в секунду, она побила предыдущий отраслевой рекорд и более чем в два раза превзошла результат ближайшего конкурента.

Испытания производительности систем хранения данных регулярно проводятся независимой организацией Storage Performance Council. В ходе испытаний замеряется, сколько IOPS способна выдавать СХД при произвольных нагрузках ввода-вывода, когда занята обработкой онлайн-транзакций (OLTP) в режиме реального времени. Таким образом удается оценить, насколько производительно решение при обслуживании критически важных бизнес-приложений: биллинговых систем, сервисов интернет-банкинга, медицинских информационных систем, ERP-платформ и т. д.

Huawei Dorado 18000 V6

«Стоит отметить, что высочайшую производительность All-Flash СХД удерживала в том числе при работе алгоритмов уплотнения данных (сжатие и компрессия), служащих для повышения эффективности хранения. В общем случае эти процессы могут периодически снижать производительность, однако в Dorado 18000 V6 они оптимизированы таким образом, чтобы избегать подобных спадов или сводить их к минимуму», – отметил Денис Дубинин, менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise в России.

Впечатляющие результаты хранилище Huawei продемонстрировало и по соотношению «стоимость – производительность»: около $0,436 в расчёте на 1 IOPS. Среднее время отклика системы в ходе проведения теста составило 0,286 мс, что значительно лучше целевого показателя для современных систем хранения (0,5 мс). В свою очередь, коэффициент полезного использования емкости в рамках SPC-1 был зафиксирован на уровне 68,35% – выше, чем у прочих продуктов в топ-10 рейтинга.

Перечисленные достижения стали возможны, в том числе благодаря инновационным решениям, использованным в Dorado 18000 V6: ИИ-чипам Ascend 310, сквозному NVMe, набору технологий FlashLink, архитектуре SmartMatrix и др.

Системы хранения данных Huawei проходят тесты SPC с 2010 г., и это не первый рекорд, поставленный ими.