Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами

В Москве на конференции Huawei «Цифровое сообщество 2020» (Huawei Digital Community Conference 2020 или HDCC 2020) президент Huawei в регионе Евразия Эйден У представил обновленное видение стратегии сотрудничества компании с российскими партнерами. На выступлении, темой которого стало «Создание Сообщества единого цифрового будущего», Эйден У напомнил о вызовах, стоящих перед Россией, и рассказал о том, в каких точках может возникать синергия между Huawei и российскими ИКТ-компаниями.

Эйден У обозначил возможности, которые открывают перед человечеством цифровые технологии. «Экономика в будущем кардинально изменится. Она превратится в прогрессивную цифровую деятельность, которая значительно ускорит экономический рост. Согласно отчету Oxford Economics, каждый доллар, вложенный в цифровые технологии, способен принести 20 долларов ВВП. Это в 6,7 раза больше, чем могут принести другие инвестиции. Ожидается, что к 2025 году объем мировой цифровой экономики достигнет 23 трлн долларов — 24,3% от мирового ВВП. Она станет основной движущей силой экономического развития человечества. В результате многие государства во всем мире определили цифровую экономику как приоритет национальной стратегии».

Президент Huawei в Евразии напомнил о задачах в сфере цифровизации, стоящих перед Россией. «В июле этого года президент Путин подписал Указ о национальных целях развития до 2030 года. Главные задачи — экономическое развитие, подготовка кадров и цифровая трансформация. – сказал Эйден У. - Необходимо обеспечить темпы роста ВВП выше среднемирового уровня. Налог для ИТ-компаний снизился с 20% до 3%, что будет способствовать инвестициям и развитию. Необходимо сформировать в стране кадровый резерв для заполнения будущих вакансий, которые появятся в интеллектуальном мире, а также гарантировать для всех российских граждан возможность реализации собственных талантов. Ежегодно требуется 200 тысяч ИТ-специалистов с высшим образованием. И наконец, следует кардинально преобразовать российские отрасли экономики с помощью цифровой трансформации».

По словам Эйдена У, Россия и Huawei могут достичь много, объединив усилия. «В России имеется мощное программное обеспечение и передовые возможности в области научных исследований, которые дополняют преимущества Huawei. Если мы объединим усилия, то сможем претворить в жизнь беспрецедентные инновации.

«С одной стороны, Россия славится на весь мир своими разработчиками программного обеспечения и приложений. Многие из них обладают уникальными преимуществами, например, «Яндекс» в сфере ИИ и приложений, «Лаборатория Касперского» в области кибербезопасности, «1С» в сфере финансового программного обеспечения и так далее. Между тем, компания Huawei располагает передовыми аппаратными и программными платформами в области подключения, вычислений и устройств. Объединение может привести к появлению новых мировых стандартов цифровых решений и обеспечить лидирующие позиции России в мире».

Эйден У напомнил о другой сильной стороне Huawei – способности находить практическое применение научным разработкам. Россия занимает верхние строчки в глобальном рейтинге в области фундаментальных исследований, доказательством чему служит 21 российский лауреат Нобелевской премии. Huawei, отметил Эйден У, обладает способностями мирового уровня воплощать теорию в жизнь, создавать доступные, применимые и повсеместно используемые продукты и решения для всех отраслей.

«Если мы объединим наши преимущества, то, несомненно, ускорим внедрение российских научных исследований в производство, от чего выиграет не только Россия, но и весь мир. – подчеркнул Эйден У. - Например, при помощи разработанных в России алгоритмов, компания Huawei представила решение Single-RAN. Оно стало отраслевым стандартом, который значительно упростил структуру телекоммуникационной сети и снизил для операторов стоимость ее развертывания и обслуживания на 50%».

Эйден У призвал российских партнеров воспользоваться исторической возможностью ликвидировать «цифровое неравенство» и достичь национальных целей России к 2030 году: «Мы предлагаем сотрудничество с российскими партнерами для построения «Сообщества единого цифрового будущего». Мы можем обеспечить совместное развитие благодаря общим технологиям, индустриям, росту, экосистемам и надежности. Это наша концепция T.I.G.E.R.».

На конференции Эйден У привел следующее описание компонентов стратегии T.I.G.E.R.:

T (Technology). Общие технологии. Технологии – это главная движущая сила будущего интеллектуального мира. Общие технологии – это основа нашего цифрового сообщества. Huawei будет тесно сотрудничать с партнерами-разработчиками оборудования, программного обеспечения и операционных систем, чтобы обеспечить партнерам успех. В будущем Huawei продолжит делиться технологиями и откроет ОС Harmony, OpenEuler и OpenGauss для России.

I (Industry). Общие отрасли. Согласно статистике, в мире существует более 60 отраслей с доходом на уровне триллиона долларов, и все они нуждаются в цифровой трансформации и модернизации. Даже если эффективность повысится всего на 1%, рынок будет приносить 20 миллиардов долларов дохода в год. Слияние цифровых технологий с традиционными отраслями может вызвать колоссальные изменения. Благодаря применению таких цифровых технологий, как 5G, FN5G, ИИ и облако, в Китае, ОАЭ и Южной Корее разработано более 270 отраслевых приложений. Следует отметить высокотехнологичные решения, такие как умный город, умный аэропорт, умное здравоохранение и умный порт, значительно повышающие производительность отраслевых предприятий. Huawei готов представить эти передовые отраслевые решения в России с учетом требований российских компаний.

G (Growth). Общий рост. Создание ценности для клиентов – одна из главных задач Huawei. Мы считаем, что без коммерческого успеха наших клиентов и партнеров не будет и стабильного роста Huawei. Мы готовы работать с партнерами, чтобы использовать бизнес-возможности, делиться дивидендами и развиваться вместе.

E (Ecosystem). Общая экосистема. В настоящее время конкурентная борьба идет уже не на уровне одной технологии или компании, а на уровне экосистемы. Совместно с российскими партнерами мы построим специализированные для России экосистемы в области 5G, вычислений, облачных платформ и устройств, что обеспечит мировую конкурентоспособность в этой отрасли.

Эйден У обозначил следующие направления для совместного развития экосистем.

Коммуникационные технологии. Huawei запустит программу «5G для индустрий» и будет сотрудничать с операторами связи и интеграторами, сосредоточившись сначала на горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, умных кампусах, а затем на других индустриях, разрабатывая решения для разных сценариев использования и формируя новую бизнес-экосистему.

Вычислительные технологии. В этом году будет открыта лаборатория «A+K» (Ascend+ Kunpeng), чтобы помочь партнерам в адаптации программного обеспечения и разработке инновационных приложений для создания диверсифицированной вычислительной экосистемы в России.

Облачные решения. Клаудификация – эта тенденция будущего развития, которая затронет широкий спектр отраслей, так же, как это было в свое время с электричеством. В будущем Huawei планирует совместно со Сбером создавать экосистему публичных облачных платформ в России.

Экосистема устройств. В этом году компания запустила программу строительства экосистемы HMS. Huawei будет и дальше расширять экосистему российских устройств на базе ОС Harmony.

R (Reliability). Общая надежность. В отношении развития цифровой отрасли: чем более диверсифицированы технологии, тем ниже риски. Компания Huawei готова работать с российскими партнерами над созданием диверсифицированной технологической системы в области подключения, вычислений, облачных платформ, а также устройств. Таким образом, российская цифровая отрасль больше не будет подвержена риску, связанному с отсутствием технических альтернатив. Кроме того, Huawei всегда придерживалась принципов открытости и прозрачности. В сфере вычислений и устройств для разработки продуктов мы предпочитаем использовать технологии с открытым исходным кодом. В настоящий момент ОС Harmony, OpenEuler и OpenGauss открыты для всех, что внесет вклад в повышение безопасности и надежности сетей и услуг наших клиентов и партнеров.

Эйден У отметил, что в следующие пять лет Huawei будет оказывать усиленную поддержку России. Компания планирует подготовить свыше 130 000 российских кадров в области цифровых технологий и выделит более 1 млрд долларов на локальные закупки, исследования и разработки, а также создание экосистем для развития «Цифрового сообщества».

В завершение выступления президент Huawei в регионе Евразия сказал: «Мы стоим на пороге интеллектуального мира. Правительство России принимает активные меры, и мы как пионеры цифровой отрасли находимся перед лицом исторических возможностей и вызовов. Давайте же совместными усилиями проложим правильный курс и станем мировыми лидерами в интеллектуальном мире. 2020 – это необычный год. Чтобы подбодрить всех нас я хотел бы сказать, что по одиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше!».