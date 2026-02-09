Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Одна из крупнейших мировых аудиторских компаний KPMG добилась снижения платы за услуги, предоставляемые ее бухгалтером, сославшись на повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта, которые должны сокращать издержки. В итоге подрядчик компании согласился уменьшить плату примерно на 14%: с $416 тыс. за аудит 2024 г. до $357 тыс. в 2025 г.

Финансовая оптимизация расходов

KPMG — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах KPMG в 156 странах мира работают 152 тыс. В феврале 2026 г. сотрудников. Компания придерживается трех основополагающих принципов: высокое качество предоставляемых услуг, глубокое понимание проблем клиентов и приверженность высоким этическим стандартам.

По информации Financial Times, ссылаясь на информированные источники, KPMG потребовала от своего подрядчика — британской фирмы Grant Thornton UK — не экономить на внедрении ИИ-технологий и пригрозила начать поиск нового финансового аудитора в случае отказа от значительного сокращения гонорара. В итоге Grant Thornton согласилась уменьшить плату примерно на 14%: с $416 тыс. за аудит 2024 г. до $357 тыс. в 2025 г.

Freepik - Freepik Один из крупнейших аудиторов сэкономил $59 тыс. в год, он снизил зарплату бухгалтерам пригрозив им ИИ

Grant Thornton — международная организация, объединяющая независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, предоставляющие аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги частным и публичным компаниям.

Переговоры по данному вопросу, состоявшиеся в течение 2025 г., вызвали значительный резонанс и стали предметом активного обсуждения в профессиональном сообществе. Представители компании KPMG отказались предоставить комментарии Financial Times относительно деталей достигнутых договоренностей, сославшись на конфиденциальный характер коммерческого соглашения. Аналогичную позицию заняла компания Grant Thornton, воздержавшись от каких-либо публичных разъяснений условий и хода переговоров. Указанный подход обеих сторон соответствует стандартной практике соблюдения условий конфиденциальности (NDA) при реализации значимых коммерческих сделок и партнерств в сфере профессиональных услуг.

Внедрение ИИ в бизнес

Вместе с тем в компании Grant Thornton отмечали, что рабочие процессы становятся быстрее и интеллектуальнее. По словам главы подразделения цифрового аудита Гэри Джонса (Gary Johnson), качественные аудиторские проверки по-прежнему в значительной степени зависят от экспертного человеческого суждения, поэтому размер гонорара отражает как затраты на труд специалистов, так и стоимость технологий, которые их поддерживают. По мере развития обоих элементов модели ценообразования также могут претерпевать изменения.

Wikipedia Офис KPMG в Онтарио (Канада)

Со своей стороны, руководство KPMG заявило о том, что ее внутренние ИТ-системы теперь включают ИТ-инструменты генеративного ИИ. Они помогают аудиторам уточнять оценки рисков, разрабатывать эффективные процедуры тестирования и улучшать качество документации. Как отметили в компании, хотя ИИ действительно способен повышать общую эффективность, разработка и эксплуатация таких ИТ-систем могут также приводить к дополнительным внушительным расходам.

Рынок труда

ИИ-технологии не вызовут апокалипсиса рабочих мест — ИИ пока не оказала заметного влияния на рынок труда и может создать еще больше вакансий, писал Financial Times в начале 2026 г.

В США и европейской зоне занятость на должностях, требующих интеллектуального труда, включая профессиональные, управленческие и офисные позиции, которые часто считаются подверженными риску сокращения из-за ИИ, в целом увеличилась с момента запуска ChatGPT, говорилось в материале. Это идет вразрез с утверждением управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой (Kristalina Georgieva) о том, что ИИ-технологии обрушится на рынки труда, подобно цунами.

При этом аналитики Financial Times указывают и на другие ослабляющие рынок труда факторы — социальные, политические, экономические. Например, в Великобритании безработица среди молодежи связана с политикой правительства, повышением налога на заработную плату, а в европейской зоне безработицу среди выпускников может объяснить значительный рост доли людей в возрасте от 20 до 30 лет с университетским образованием.

Старший экономический советник аналитической компании Capital Economics Вики Редвуд (Vicki Redwood) в 2025 г. говорил о том, что снижение занятости на начальном этапе может быть цикличным явлением и именно неопытные работники часто страдают первыми. Также высок риск сокращения должностей начального уровня, особенно административных, канцелярских или рутинных.

«Связывание сокращений рабочих мест с увеличением использования ИИ-инструментов, а не с другими негативными факторами, такими как слабый спрос или чрезмерный набор персонала в прошлом, подает инвесторам более позитивный сигнал», — объяснил директор по глобальным макроэкономическим исследованиям в Oxford Economics Бен Мэй (Ben May).

25 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10-15 лет из-за технологического прорыва в мире, ИИ начнет заменять работников, поэтому необходимо изменить систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом. «Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала», — сказал он. Президент подчеркнул, что ИИ является намного более прорывной, всеохватывающей технологией, которая быстро завоевывает все сферы жизни и автоматизирует большое число задач.