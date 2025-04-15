BPMSoft представила облачную CRM-систему «Старт» для малого и среднего бизнеса

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) запустила «BPMSoft Старт» — облачную CRM для автоматизации процессов продаж, маркетинга и клиентского сервиса. Система готова к работе с первого дня — без привлечения разработчиков и сложных проектных настроек. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

«BPMSoft Старт» — комплексная CRM с готовыми шаблонами бизнес-процессов, основанными на опыте ведущих российских компаний. Продукт предназначен для малого и среднего бизнеса, включая стартапы и компании на этапе активного роста, которые хотят отказаться от работы в разрозненных таблицах и внедрить современное цифровое решение для отделов продаж и маркетинга.

Система объединяет ключевые возможности современных клиентских платформ: встроенную аналитику по основным бизнес-показателям, включая эффективность маркетинга и нагрузку на сотрудников, формирование единого профиля клиента 360°, управление лидами и воронками продаж, а также гибкие настройки прав доступа пользователей.

Продукт представлен в двух конфигурация — «Старт» и «Старт+». В расширенной версии доступны инструменты для обработки клиентских обращений с учётом категории запроса, часового пояса и других параметров, массовые и триггерные e-mail-рассылки, а также функции контроля соблюдения SLA.

Минимальный пакет для пяти пользователей базового тарифа «BPMSoft Старт» стоит 10 тыс. руб. в год, что составляет всего 167 руб. на одного пользователя ежемесячно. Размещение системы осуществляется в облаке BPMSoft, физическая инфраструктура (ЦОД) расположена на территории России и соответствует требованиям информационной безопасности.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «С "BPMSoft Старт" компания получает готовый инструмент для запуска CRM и может сосредоточиться на ключевых задачах — продажах и маркетинге, не отвлекаясь на технические детали и ИТ-администрирование. Мы создали это решение, чтобы дать бизнесу удобную точку входа в мир автоматизации и структурированной работы. По мере роста компании и ее потребностей, "Старт" легко масштабируется — можно переходить к расширенным лицензиям и подключать дополнительные модули».