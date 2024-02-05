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Цифровизация Бизнес-приложения
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ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft интегрировано в программу дисциплины «Программная инженерия» для студентов четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники Института математики и информационных систем ВятГУ.

В рамках лекций и практических занятий с экспертами студенты ВятГУ осваивают архитектуру и принципы работы «BPMSoft Конструктор» — технологичной low-code-платформы для создания собственных бизнес-приложений и ИT-решений. В фокусе изучения — правила редактирования и администрирования объектов и страниц, взаимодействие с хранилищем, серверный код и веб-сервисы. В дальнейшем планируется расширение образовательной программы, включая организацию профессиональных стажировок студентов в компаниях партнерской сети «Ланит Омни».

Геннадий Чистяков, директор Института математики и информационных систем ВятГУ, сказал: «Для вуза очень значимо сотрудничество с одной из ведущих ИТ-компаний России. Занятия с опытными экспертами «Ланит Омни» — это ценный вклад в функционал будущих специалистов. Ранее, в октябре прошлого года, наши студенты уже начали знакомство с платформой BPMSoft. Сейчас мы продолжаем повышать практические навыки четверокурсников. Мы всегда стараемся давать учащимся максимально разносторонние знания, чтобы наши выпускники могли уверенно себя чувствовать и работать в успешных ИТ-организациях».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», отметил: «Для нас важно, что студенты получают практические навыки работы с low-code-платформой BPMSoft и учатся решать разнообразные бизнес-задачи в рамках академической, проектной и научно-исследовательской деятельности. Сегодня высококвалифицированные специалисты, владеющие компетенциями работы с отечественными low-code платформами, крайне востребованы в государственных и частных компаниях самого широкого профиля».

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Институт математики и информационных систем ВятГУ — крупнейшая в Кировской области школа инженерного и фундаментально-научного образования в области математики, физики, компьютерных наук и телекоммуникаций. Более 2 тыс. молодых специалистов обучаются широкому спектру дисциплин, включая прикладную математику, бизнес-информатику, радиотехнику, мехатронику и другие. Выпускники института являются востребованными специалистами в организациях не только Приволжского региона, но и всей страны.

Соглашение о партнерстве между «Ланит Омни» и ВятГУ подписано в рамках долгосрочной академической инициативы «BPMSoft Образование», направленной на подготовку в вузах России и Белоруссии молодых специалистов с навыками работы с современными ИТ-системами.

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