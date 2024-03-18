Новая версия BPMSoft 1.4: разработка на Angular, интеграция DaData и RuMap, усиленная безопасность

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft. В обновлении 1.4 появились дополнительные клиентские сервисы и возможности кастомизации, улучшены методы защиты и контроля, расширен список поддерживаемых ОС.

В новую версию BPMSoft команда вендора добавила функционал для гибкой настройки интерфейсов low-code — «Ссылка» и «Слайдер», а также инструменты разработки клиентских виджетов на базе Angular, которые встраиваются в дизайнер страниц. Кроме того, реализовано коробочное решение для подключения по API к сервису обогащения данных DaData, интегрированы карты RuMap, а на проектном слое пользователи могут менять поставщика картографического решения.

Большое внимание в релизе 1.4 уделено повышению безопасности системы. Для этого реализованы двухфакторная аутентификация с использованием одноразовых паролей и аутентификация через внешних провайдеров по протоколу OIDC, добавлены временные учетные записи, появилось автоматическое удаление сессий при смене пароля и скрытие элементов после прерывания сессии, а также усилены парольные политики по умолчанию. Также к уже имеющимся в системе пользовательским ролям добавлена роль аудитора ИБ.

Новая версия BPMSoft расширяет список поддерживаемых операционных систем: Debian 11 и отечественные «Альт СП 8/10» и Astra Linux SE. А мобильное приложение стало совместимо с устройствами Android и Harmony, работающими через сервисы Huawei.

Обновлено отраслевое решение «Финансы», адаптированное под запросы компаний финансового сектора. С помощью нового функционала можно автоматизировать полный цикл кредитного конвейера физических лиц — от поступления заявки до подписания договора, настраивать продажи финансовых продуктов и услуг, управлять омниканальными процессами работы с обращениями на всем протяжении клиентского пути.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», сказал: «Новая версия BPMSoft не только расширяет функциональность платформы и открывает дополнительные возможности для автоматизации бизнес-процессов. В релизе 1.4 мы уделили особое внимание защите от уязвимостей: внедрили двухфакторную аутентификацию, усилили парольные политики, добавили роль аудитора ИБ. Все это обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности клиентских данных».