НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу

Российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Университета науки и технологий МИСИС. Начиная с весеннего семестра 2024 г. развитие компетенций по работе с BPMSoft будет интегрировано в дисциплину «Практика управления бизнес-процессами» для студентов третьего курса, обучающихся на кафедре бизнес-информатики и систем управления производством Института компьютерных наук НИТУ МИСИС. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках лекций, мастер-классов и практических занятий с приглашенными экспертами учащиеся глубоко погрузятся в процесс работы с low-code платформой BPMSoft, освоят тонкости ее развертывания и настройки под реальные бизнес-требования, а также познакомятся с ключевыми продуктовыми решениями, разработанными на базе платформы. В дальнейшем планируется расширение образовательной инициативы, в том числе за счет организации профессиональных стажировок студентов в компаниях обширной партнерской сети «Ланит Омни».

Юрий Ришко, начальник учебно-методического управления НИТУ МИСИС: «Внедрение в учебный процесс BPM-систем ‒ это необходимость, продиктованная требованиями современного бизнеса. В наших интересах выпустить студентов, обладающих широким набором профессиональных компетенций, в том числе по исполнению бизнес-процессов. Поэтому сотрудничество с разработчиками такого программного обеспечения необходимо для подготовки высококвалифицированных кадров».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни»: «Университет МИСИС является одним из ведущих отечественных вузов в области создания, внедрения и применения новых технологий. Наше сотрудничество ‒ это не только ценный обмен идеями, опытом и экспертизой между бизнесом и академическим сообществом. Это вклад в цифровое будущее российской экономики. Знакомство с low-code платформой BPMSoft позволит выпускникам Университета МИСИС выйти на рынок с востребованными в современных компаниях навыками. Мы настроены на плодотворное и долгосрочное сотрудничество в этом направлении».

Благодаря программе сквозной профессиональной подготовки учащиеся Института компьютерных наук с первого курса осваивают методологии проектирования информационных систем управления производством, бюджетированием, человеческими ресурсами, финансами, цепочками поставок и т. д. Выпускники НИТУ МИСИС обладают широким набором прикладных компетенций в различных программных продуктах от ведущих вендоров и интеграторов.

Соглашение о партнерстве между «Ланит Омни» и университетом МИСИС подписано в рамках долгосрочной академической инициативы «BPMSoft Образование», направленной на подготовку в вузах России и Белоруссии молодых специалистов с навыками работы с современными ИТ-системами.

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Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. BPMSoft позволяет не только быстро автоматизировать процессы CRM, но и запускать разнообразные клиентские и внутренние сервисы с использованием принципов low-code development. Платформа содержит инструменты для гибкой настройки и кастомизации процессов, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами и сервисом, отраслевые решения для финансов и фармацевтики, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. Партнерская сеть BPMSoft насчитывает более 70 компаний, занимающихся внедрением платформы и разработкой собственных продуктов на ее основе. Среди клиентов — крупнейшие заказчики из разных секторов экономики: от ИТ и финансов до добывающего производства и энергетики.

«Ланит» — «Лаборатория новых информационных технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» — около 13,5 тыс. человек.