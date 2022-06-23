В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме

В Государственную Думу внесен законопроект о создании отечественного магазина приложений. Он будет в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Эксперты полагают, что главным плюсом его создания станет сокращение влияния зарубежных санкций на российских разработчиков.

Предустановка обязательна

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Как отмечается в пояснительной записке к документу, документом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

«Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий», — говорится в документе.

В правительстве объяснили необходимость создания российского магазина приложений из-за санкционного давления. Отмечается, что на этом фоне «возникает необходимость обеспечения российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия».

«В настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений, в связи с чем имеется риск прекращения их работы. Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — говорится в документе.

Монетизировать станет проще

Перечень приложений, которые должны быть загружены в магазин, определяет Минцифры. В пресс-службе министерства сообщили, что магазин мобильных приложений создается российским оператором социальной сети, который определяется правительством, по правилам и принципам, которые утверждаются Минцифры. Но список приложений не ограничивается только обязательными.

Старший менеджер практики технологического консалтинга Accenture в России (ее бизнес был передан российскому руководству 1 апреля 2022 г.) Арсений Кондратьев сказал CNews, что самым главным и очевидным плюсом создания отечественного магазина приложений является сокращение влияния ограничений публикации приложений подпавших под санкции разработчиков. Помимо этого такая мера должна способствовать продвижению российских продуктов и упрощению их монетизации, считает эксперт.

«Правда с точки зрения пользователя при снятии ограничений, введённых в этом году зарубежными сервисами, гораздо более удобным выглядит доступ сразу ко всему рынку приложений, поскольку множество из них на текущий момент либо не имеют российских аналогов, либо такие аналоги не успели набрать требуемого качества. Поэтому основным вопросом стратегии развития локального магазина приложений должно стать обеспечение мотивации людей к его использованию, например, за счет выгодных цен или системы лояльности. В противном случае им просто никто не будет пользоваться», - уверен Кондратьев.

История вопроса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце апреля 2022 г. поручил Минцифры до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая Минцифры России внесен в правительство проект федерального закона об отечественном магазине приложений.

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В Минцифры объяснили, что решение было принято, так как российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами. Для подготовки отечественного магазина приложений Минцифры в мае 2022 года провело ряд рабочих встреч с участием крупнейших ИТ-компаний России.

По результатам встречи подписан меморандум, участники которого будут осуществлять взаимную экспертную поддержку, размещать свои приложения в отечественном приложении предоставлять для его развития собственные технологии и сервисы и так далее.

Функцию оператора осуществляет компания VK. Основные принципы работы магазина определены в меморандуме, подписанном в том числе VK, «Яндекс», «Сбер», «Ростелеком», «Тинькофф», Avito, Headhunter, Ozon, Wildberries, «Газпром Медиа».

VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры запустили 25 мая бета-версию российского магазина приложений, который назвали RuStore. В нем уже размещено почти 650 мобильных приложений, которые скачали более 500 тыс. раз.

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На мобильных устройствах с операционной системой Android скачать магазин можно на официальной странице rustore.ru для разработчиков открыт личный кабинет для загрузки приложений поддержка доступна 24/7, заключили в Минцифры.