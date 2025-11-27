Разделы

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Багхантеры проверили Mах на безопасность

Mах запустил для исследователей Сapture the Flag (CTF) соревнование в форме командной игры, где главная цель — найти «флаг» в уязвимом векторе на сервере, который приближен к реальным условиям. CTF прошел в формате Task-Based, с предоставлением участникам набора заданий (тасков), за верное выполнение каждого из которых исследователи получали очки. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Участники, выполнившие как минимум три таска, получили доступ в закрытую Bug Bounty Mах для бизнеса, с возможностью увеличения выплаты на 20% за любую найденную уязвимость.

Кроме того, исследователи могли получить промокод на дополнительную выплату в 25 тыс. руб. за найденную уязвимость в любом из проектов программы VK Bug Bounty.

По итогам Zero Nights уязвимостей в Mах обнаружено не было, а команда VK Bug Bounty приняла решения увеличить все выплаты за уязвимости в мессенджере. Теперь максимальная выплата составляет 10 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще