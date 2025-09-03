«Альфа-Капитал» и мобильные операторы «большой тройки» защищают инвесторов от мошенников

УК «Альфа-Капитал» и ведущие сотовые операторы МТС, «МегаФон» и «Билайн» реализовали проект, нацеленный на защиту клиентов управляющей компании от мошеннических активностей с использованием мобильной связи. С начала 2025 года благодаря скоординированным усилиям были обнаружены кол-центры мошенников (сосредоточение номеров на одном лице, использующихся в неблаговидных целях), информация о которых передана в правоохранительные органы. Оперативно удалось заблокировать более сотни номеров, задействованных для массового обзвона, а также десятки фишинговых ссылок.

В рамках проекта налажены каналы прямого взаимодействия между службами безопасности и информационной безопасности «Альфа-Капитал» и сотовых операторов — в ряде случаев это позволило в течение одной минуты начинать блокировать номера, с которых делались попытки обзвона клиентов. Подозрительные ссылки блокируются при участии ФинЦЕРТ Банка России.

В целях проактивного противодействия злоумышленникам работа ведется по двум направлениям: участники проекта не только анализируют обращения клиентов о поступивших звонках и ссылках, но и оценивают потенциальные угрозы в режиме реального времени, пресекая попытки мошенничества. В совместной работе большое внимание уделяется анализу и расследованиям недобросовестных практик для снижения рисков в связи с обнаружением мошеннических ресурсов.

«Вопросы информационной безопасности всегда должны отрабатываться безотлагательно, с максимальным приоритетом. “Альфа-Капитал” действует на опережение в защите от внешних угроз: в компании усилено направление информационной безопасности, в работе которого особое внимание уделяется выявлению и предотвращению мошеннических действий, а консолидация усилий с ведущими сотовыми операторами позволила наладить беспрецедентный для отрасли режим противодействия опасным звонкам и интернет-ресурсам. Мы рады, что наши инициативы встретили отклик у “большой тройки”, и открыты для масштабирования проекта с учетом уже накопленного опыта, в том числе в сотрудничестве с другими участниками финансового рынка и отраслевыми ассоциациями», — прокомментировал руководитель направления безопасности и урегулирования конфликтных ситуаций УК «Альфа-Капитал» Владимир Дюков.

«Мы рады, что пилотный проект с “Альфа-Капитал” показал высокую эффективность в борьбе с телефонными мошенниками. Этот опыт взаимодействия позволил масштабировать практику защиты клиентов на других участников рынка. Совместные усилия операторов и финансового сектора повышают уровень защиты от современных угроз, а главное — помогают сохранить средства наших общих клиентов», — отметил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

«Налаженный канал коммуникаций между службами безопасности “Альфа-Капитал” и сотрудниками антифрода “Билайна” позволяет не только выявлять и блокировать атаки на клиентов управляющей компании, но и оперативно учитывать изменение мошеннических схем для корректировки и учета в будущих алгоритмах противодействия», — прокомментировал директор по развитию антифрод-продуктов «Билайна» Юрий Васькин.

«Обеспечение безопасности для своих клиентов является одной из ключевых задач для каждого бизнеса. Но только объединение усилий и экспертизы участников рынка может реально помочь в выработке действенных механизмов защиты пользователей от злоумышленников в сфере цифровых инвестиций. Организация оперативного межоператорского взаимодействия в обеспечении работы автоматизированных эффективных каналов мгновенного обмена информацией, отлаженная работа операторов со службой безопасности УК “Альфа-Капитал”, оперативное выявление подозрительных активностей позволили создать качественный инструмент противодействия фроду и мошенническим действиям в инвесткомпании. МТС постоянно повышает безопасность собственных систем, а взаимодействие с другими участниками рынка позволяет использовать нашу экспертизу для защиты и наших партнеров», — отметил руководитель группы автоматизации и развития антифрод-решений ПАО «МТС» Иван Полянчиков.

В российской финансовой инфраструктуре учет прав на паи инвестиционных фондов и ценные бумаги в доверительном управлении строго и детально регламентирован. Тем не менее мошенники становятся все более изобретательными и настойчивыми, поэтому вопросы экономической и информационной безопасности находятся в безусловном фокусе «Альфа-Капитал» как одного из ведущих участников рынка. Так, в коммуникациях с клиентами компания регулярно напоминает о способах защиты в случае атак злоумышленников.