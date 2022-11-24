Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

В России мошенники за последние три месяца украли с банковских счетов россиян около 4 млрд руб. Это почти рекорд – больше было только в IV квартале 2021 г. Фиксируется колоссальный рост мошеннических вызовов с мобильных номеров – за год их стало больше в почти в 35 раз. И все это на фоне различных мер, предпринимаемых государством операторами связи для борьбы со звонящим злоумышленниками.

Миллиарды украденных денег

В России зафиксирован рост количества денег, украденных с банковских счетов россиян в результате мошенничества. Как сообщает Банк России в отчете «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в III квартале 2022 г. (1 июля – 30 сентября) злоумышленникам удалось выкрасть около 4 млрд руб., и почти что исторический рекорд для России.

Результат третьей четверти 2022 г. оказался вторым, пишет «Коммерсант». На первом месте находится IV квартал 2021 г. За этот период мошенники обманным путем выманили у россиян 4,5 млрд руб.

Все это происходит на фоне внедрения новых средств борьбы с мошенниками. Например, в начале лета 2022 г. CNews сообщал о запуске сервиса приема жалоб на звонки мошенников и спамеров. Он был создан операторами связи из «Большой четверки» совместно с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС).

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Однако количество номеров, с которых россиянам звонят мошенники, неуклонно растет. По информации Центробанка, их стало более чем 30 раз больше год к году. Фактически, единственный действительно рабочий способ защиты – это полная блокировка абсолютно всех входящих вызовов с неизвестных и скрытых номеров.

Качество растет

В III квартале 2022 г. число фактов кражи мошенниками денег со счетов россиян не побило рекорды. Злоумышленники на этот раз решили взять не количеством, а качеством, то есть красть больше денег с одного счета. По информации издания, средняя сумма денег, которые россияне «дарят» мошенником, выросла до 17,3 тыс. руб.

При этом результативность действий банков по возврату похищенных средств сильно просела. За отчетный период они сумели вернуть истинным владельцам суммарно лишь 3,4% от общего объема или около 134 млн. Этот результат оказался наихудшим с начала 2019 г.

Основной упор мошенники делают на обмен обычных клиентов российских банков – физлиц. По информации Центробанка, через сервисы дистанционного банковского обслуживания физлиц было выведено более 2,7 млрд руб. В общей сложности было зафиксировано около 80 тыс. таких инцидентов. Их доля от общей суммы украденных в III квартале 2022 г. средств составляет 69%. Оставшиеся 31% были выведены через банкоматы, посредством оплаты товаров и услуг в интернете или при помощи систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

Мошенники на проводе

В период с 1 июля по 30 сентября 2022 г. в России было зафиксировано, по меньшей мере, 176,35 тыс. номеров мобильных телефонов, используемых в мошеннических схемах. Их количество за год выросло почти в 34 раза, на 3362%.

Но желающие опустошить банковские счета россиян звонят не только с мобильных телефонов – городские номера они тоже задействуют, притом все чаще и чаще. Таковых за отчетный период было обнаружено около 103,9 тыс. в 4,4 раза (почти на 444%) больше, нежели годом ранее.

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По итогам IV квартала 2022 г. количество звонков мошенников может сократиться. Это может стать результатом событий в России, начавшихся 21 сентября 2022 г., то есть в самом конце III квартала 2022 г.

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На такую вероятность указывает то факт, что за период с 24 февраля по 23 марта 2022 г. число мошеннических вызовов резко сократилось на впечатляющие 42%. Как пишет «Коммерсант», им нужно было адаптировать все свои процессы под новые реалии, в том числе и перенастроить маршруты вывода средств.

К лету 2022 г. все вернулось на круги своя – мошенники стали звонить чаще. Как итог, по результатам всего первого полугодия 2022 г. общее число мошеннических вызовов выросло в 10 раз год к году.

Мнение операторов

Представители российских федеральных операторов связи из состава «Большой четверки» не подтверждают резкий рост числа мошеннических вызовов по сетям мобильной связи. «Мы не фиксируем в своей сети кратного роста числа звонков с мобильных номеров, – сообщил CNews директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов. – Предполагаем, что значительная часть таких звонков совершается в мессенджерах, и при определении источника нежелательного вызова они могут учитываться как звонки с мобильных номеров». Он добавил также, что в 2021 г. и первой половине 2022 г. мошеннические звонки совершалась с использованием подмены городской нумерации. «Совместно с регулятором мы активно боремся с такими вызовами, поэтому мошенники стали использовать другие каналы связи, в частности мессенджеры и мобильные номера. Тем не менее, статистика ЦБ может не отражать реальной ситуации» – сказал CNews Сергей Хренов.

В Tele2 сообщили CNews, что внушительный прирост выявленных мошеннических номеров, о котором говорится в отчете Центробанк, может быть связан с «низкой базой для сравнения в 2021 г.». «Важно учитывать, что корреляция между количеством мошеннических номеров и объемом хищений также условна, поскольку потенциальные жертвы могут и не реагировать на попытки ввести их в заблуждение», – добавили представители Tele2.

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По их словам, в будущем число краж денег со счетов россиян в результате мошеннических действий должно пойти на спад. «Этому будет способствовать развитие операторских и банковских систем защиты. При этом количество мошеннических звонков, вероятно, будет расти, так как злоумышленники будут вынуждены тратить больше ресурсов на свою деятельность», – сообщили CNews в Tele2.