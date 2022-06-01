Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

В России заработала система борьбы со спамом. Абоненты могут пожаловаться на нежелательный вызовы, указав номера, с которых они поступают, и через некоторое время операторы заблокируют их. Система создавалась при участии ФАС. На 1 июня 2022 г. к ней были подключены только МТС, Tele2 и «Мегафон».

Телефонный спам уйдет в прошлое

Федеральная служба безопасности России (ФАС) совместно с операторами связи запустила систему приема жалоб на спам-звонки. Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале. На момент публикации материала система была реализована в виде специальной формы обратной связи, в которой россияне могут пожаловаться на нежелательные вызовы.

Размещены такие формы на сайтах МТС и Tele2, а на сайте ФАС представлены ссылки на них. «Мегафон» тоже подключился к системе, но его абоненты смогут подать жалобу только посредством электронной почты. Другие операторы подключатся к системе в самое ближайшее время.

Теперь мошенников и спамеров можно наказывать

Причиной появления данной системы стал настоящий разгул телефонных спамеров в России. Они одолевают абонентов российских операторов связи звонками с предложениями различных услуг, да и звонки с целью кражи денег со счетов тоже нельзя назвать редким явлением. Со слов представителей ФАС, в России резко выросло число жалоб на такие звонки, что в итоге и привело к созданию системы жалоб на них.

Как работает система

Алгоритм подачи жалобы максимально упрощен, однако, чтобы воспользоваться им, россиянам придется добровольно предоставить свои персональные данные. Форма подразумевает отправку ФАС или оператору ФИО жалобщика.

Форма подачи жалобы на сайте МТС

Помимо этого нужно также указать номер, на который поступил вызов, и номер, с которого он был осуществлен. Дополнительно нужно отметить время звонка и раскрыть краткое его содержание.

Реакция на заявление займет до 72 часов, то есть до трех суток. Если переданная абонентом информация подтвердится, то номер спамера будет заблокирован всеми операторами, кто подключился к системе.

Ошибочных блокировок не будет

У операторов есть несколько способов проверки подлинности заявления абонента. В частности, это подсчет общего количества жалоб на звонки с конкретного номера. Как сообщили «Известиям» представители Tele2, за счет этого риск блокировки номера, с которого не шел спам, но который попал в систему, отсутствует.

«Мегафон» принимает жалобы на спам только по электронной почте

Информацию о существовании способов защиты от ошибочных блокировок подтвердили изданию и представители МТС. С их слов, если номер попал под подозрение, то его первым делом нужно проверить по спам-базе.

Тем не менее, все же нельзя исключать риск попадания номера в список заблокированных по ошибке, в результате чьей-либо жалобы, написанной со злым умыслом. Пока неизвестно, какие шаги владельцу номера придется предпринять, чтобы доказать свою «благонадежность». Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям «Билайна» и ожидает ответа.

В Tele2 на вопрос о способах разблокировки номера не ответили. «Риск ошибочной блокировки минимален, – заявили CNews представители Tele2. – Предпосылкой для блокировки номера является жалоба абонента на получение с него рекламного звонка, однако со стороны оператора обязательна сверка данного номера по параметрам, которые позволяют определить его как спам. Это критерии, сформулированные в меморандуме противодействия нежелательным вызовам: например, наличие массовых жалоб на звонки с данного номера, массовый прозвон с него, наличие информации о данном номере как источнике спама и пр. Только в случае если звонок действительно будет идентифицирован как несанкционированный, оператор заблокирует номер».

В «Мегафоне» сообщили CNews, обычные абоненты, не занимающиеся спамом, не могут попасть в ситуацию, когда система борьбы с мошенниками заблокирует их номер. «Наша система, работающая на основе больших данных, тщательно анализирует все жалобы и источники вызовов, и блокирует только неблагонадежные номера», – сказали CNews представители оператора.

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«Еще в июне 2021 г. ФАС России и операторы "Большой четверки" подписали меморандум по противодействию голосовым вызовам, совершенных с нарушением требований законодательства, – рассказали CNews в МТС. – По условиям меморандума, МТС запустила бесплатное решение, которое автоматически с помощью анализа big data перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик. Риск случайной блокировки обычных звонков практически исключен. Современные средства программной аналитики позволяют с высокой точностью выявлять спам по ряду технических параметров и других данных. В любом случае абонент может всегда прослушать оставленное сообщение – он не пропустит нужную информацию, так как получит SMS о поступившем вызове».

С чего все начиналось

Спам-звонки стали настоящей проблемой для россиян. Они отвлекают от работы и учебы, отнимают время, а некоторые из них могут по итогу оставить владельца номера без денег на счете.

Первые сведения о планах МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 по совместной борьбе со спамерами появились летом 2021 г., когда операторы и ФАС подписали меморандум о борьбе с телефонным спамом.

В январе 2022 г. проблемой телефонного спама заинтересовался Роскомнадзор. Подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» заказал исследование системы блокировки звонков с подменных номеров телефонов. Контракт, данные по которому засекречены, подписан на сумму 8,2 млн руб.

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О подготовке к запуску единой системы блокировки спам-номеров стало известно в конце марта 2022 г. Она должна была начать работу не позднее 1 июня 2022 г., так что ее разработчики смогли уложиться в поставленные сроки.

Свою лепту в инициативу по сокращению рекламных и мошеннических вызовов вносят и популярные в России интернет-сервисы. К примеру, значительный вклад внес портал объявлений «Авито».

Осенью 2021 г. на «Авито» появилась отключаемая опция скрытия номера в некоторых категориях объявлений. Те, кто нажимал кнопку «Показать номер», видели поддельный набор цифр, при звонке по которому осуществлялась переадресация на настоящий номер через систему «Авито».

Эта опция защищала пользователей от парсинга номеров телефонов, который регулярно используют мошенники и спамеры для пополнения своих баз. В феврале 2022 г. опция стала принудительной и неотключаемой.