Власти уничтожат популярный ИТ-бизнес, но россиянам это понравится

ФАС и операторы связи намерены к лету 2022 г. запустить систему борьбы с рекламными звонками. Она позволит абонентам «сдавать» номера, с которых поступает спам, и в течение трех дней они будут заблокированы. Жалобы можно будет отправлять в режиме онлайн – на сайтах операторов и самой ФАС появится специальная форма для этого.

Телефонному спаму грозит тотальное уничтожение

В России в ближайшие месяцы начнет работу новая система борьбы со спам-звонками нежелательными SMS-сообщениями. Как пишут «Известия», она позволит абонентам оставлять жалобы на те или иные звонки на сайтах своих операторов связи, а для тех, кто хочет сразу привлечь внимание властей, аналогичная функция будет доступна и на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

После подачи такой жалобы в течение 72 часов номер, с которого поступил спам, будет заблокирован. Система может заработать не позднее 1 июня 2022 г.

Представители ФАС подтвердили изданию, что такая система действительно готовится к развертыванию. Они отметили также, что в настоящее время в ведомство поступает непрекращающийся поток жалоб на спам и мошенников.

Технические тонкости

Представители ФАС отметили, что форма жалобы на спам-звонки будет добавлена на сайт ведомства во II квартале 2022 г. (1 апреля – 30 июня). После рассмотрения заявки номер будет заблокирован в сетях всех операторов, подключенных к системе.

Спам-звонки перестанут отвлекать и раздражать россиян

«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», – заявила изданию замглавы ФАС Карина Таукенова.

Другими словами, если оператор к системе блокировки спама не подключен, то жалоба его абонента на нежелательные звонки и SMS-сообщения может не привести к блокировке номера, с которого ведется обзвон или рассылка рекламы.

Как пишут «Известия», форму подачи жалобы на спам встроят в свои сайты и операторы «Большой четверки» – МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн». О том, планируют ли подключаться к данной инициативе другие операторы, включая региональных и виртуальных, на момент публикации материала известно не было.

Следует отметить также, что о создании новой единой системы борьбы со спамом ФАС и операторы заговорили лишь после резкого роста количества нежелательных звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров. Такие звонки стали частым явлением, начиная с последних чисел февраля 2022 г. Редакция CNews тоже столкнулась с ними.

Борьба уже ведется

Пока в России нет единой системы борьбы с телефонными спамерами, операторы стараются бороться с ними своими силами. Так, в сетях МТС и «Мегафона» антиспам-система функционирует с 2021 г. На двоих эти операторы заблокировали свыше 272 млн рекламных звонков.

В «Мегафоне» антиспам базируется на аналитических алгоритмах. Распознав рекламный вызов, они направляют их в специально созданный для этого голосовой ящик. Со слов представителей оператора, к марту 2022 г. число обрабатываемых спам-звонков выросло до 50 млн в месяц. За время работы сервиса число жалоб на спам в сети «Мегафона» снизилось в 1,5 раза.

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«Билайн» и Tele2 готовятся запустить аналогичные сервисы во II квартале 2022 г. При этом в Tele2 есть возможность пожаловаться на спам через колл-центр. Представители оператора не уточнили, как много людей воспользовались ею.

Обещанного год ждут

О планах операторов «Большой четверки» по совместной борьбе со спамом стало известно еще в самом начале лета 2021 г. CNews писал, что они и ФАС подписали меморандум о борьбе с телефонным спамом.

В январе 2022 г. проблемой телефонного спама заинтересовался и Роскомнадзор. Подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» заказал исследование системы блокировки звонков с подменных номеров телефонов. Контракт, данные по которому засекречены, подписан на сумму 8,2 млн руб.

Сроки появления государственной системы борьбы с нежелательными звонками и SMS не раскрывались. Известно лишь, что она будет бороться именно с подменными номерами.

Сторонние сервисы тоже помогают

К уничтожению спам-звонков как явления на территории России присоединилась и крупнейшая в стране площадка объявлений «Авито». Осенью 2021 г. она внедрила опцию скрытия номера – в объявлениях, размещенных в ряде категорий, покупателям показывался подменный номер.

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Сделано это было для того, чтобы создатели баз номеров для последующей рассылки спама или обзвона не могли увидеть подлинные номера продавцов. Опция была отключаемой, но с февраля 2022 г. «Авито» сделала ее принудительной и распространила ее действие на все категории объявлений.

Также в России есть немало приложений, блокирующих спам-звонки. Подобный софт есть, к примеру, у «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». Нередко антиспам-система встраивается прямо в прошивку смартфона. Об этом позаботилась, в частности, компания Xiaomi, чьи смартфоны пользуются высоким спросом в России.