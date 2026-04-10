Проект российского смартфона за 10 миллиардов получил трехкратный рост убытка и создал резерв под долги

Амбициозный проект ИТ-предпринимателя Александра Калинина пока не может похвастаться положительными результатами. У компании, инвестиции в которую в 2023 г. были объявлены на уровне 10 млрд руб., по итогам 2025 г. так и не появилось выручки, чистый убыток вырос в три раза, а также создан резерв под сомнительный долг почти в 150 млн руб. Эксперты считают, что если компания взялась за НИОКР в сфере мобильных устройств — то убытки ожидаемы.



Посчитали — прослезились

АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» («СМИ Холдинг») отчиталось по итогам работы за 2025 г. Компания зафиксировала минимальную выручку в 95 тыс. руб. (в 2024 г. выручки не было совсем), нулевую себестоимость, зато ее чистый убыток вырос в 3,6 раза, до 188 млн руб.

На появление чистого убытка повлияло создание резерва по сомнительной задолженности в 143 млн руб. Именно столько на конец 2025 г. не вернул «СМИ Холдингу» его партнер по проекту создания смартфона Highscreen — ООО «ДДД2». На «ДДД2» записан интернет-магазин по продаже российских смартфонов, созданных при участии «СМИ Холдинг». Также компания занималась программными и аппаратными решениями комплектующих для производителей телекоммуникационного оборудования.

Как сообщает TAdviser, ИТ-предприниматель Александр Калинин создал «СМИ Холдинг» для разработки и производства потребительских мобильных устройств. В феврале 2023 г. предприниматель сообщил «Коммерсанту», что инвестиции в проекте составят 10 млрд руб. Речь шла о выпуске 100 тыс. смартфонов и планшетов на ОС Android в декабре 2023 г., писал CNews. В 2026 г. планировалось выйти на уровень в 3-3,5 млн устройств. Проектированием устройств должен был заняться основатель «Вобис Компьютер», который выпускал смартфоны Highscreen, Вадим Копин.

Разногласия в учредителях

Сыну Вадима Копина, Даниилу Копину, принадлежат 65% в ООО «ДДД2», чей долг теперь трактуется, как сомнительный. Партнер не только задолжал, но лишился некоторых активов. В сентябре 2025 г. Даниил Копин вышел из состава учредителей другого партнера «СМИ Холдинга» по созданию смартфонов — ООО «ТП Лабс», где у него было 24,5%. Доля была передана на баланс ООО. 42,5% в «ТП Лабс» владеет жена Александра Калинина — Юлия Калинина.

Юлии Калининой также напрямую принадлежит 1% в АО «СМИ Холдинг», следует из отчета компании. Еще 99% — у ООО «ИТР». В этой компании у Юлии Калининой 35%, еще 18,5% у Александра Калинина, также 36% у Натальи Костиной, 2,5% у Григория Сизова, по 2% у Ольги Ципилевой и Ларисы Приходько.

Костина также владеет долей в ООО «Опора», которое в марте 2026 г. приобрела у Даниила Копина 10% в «ДДД2». Еще 15% Копин передал Ларисе Пяткиной, которая также является одним из учредителей «ТП Лабс». В результате его доля в «ДДД2» снизилась с 80% до 65%.

«ДДД2» не публиковала результаты за 2025 г., но в 2024 г. ее убыток достигал 14,3 млн руб.

Планы на будущее

Представитель Александра Калинина не ответили на запрос CNews. В пояснительной записке к отчету за 2025 г. «СМИ Холдинг» объяснил финансовые проблемы санкционным давлением.

«Отсутствие выручки, Общество («СМИ Холдинг»), также связывает с наличием комплекса факторов экономического характера, наложенных на Россию международных санкций и, как следствие, увеличение финансовых издержек, нарушение трансграничных поставок и платежей, разрыв логистических цепочек», — следует из отчета.

В отчете отразили, что отсутствие выручки за 2023-2025 гг. по основному виду деятельности «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» связано с тем, что основная деятельность компании направлена на выполнение работ по НИОКР.

«Работы по НИОКР не завершены. "СМИ Холдинг" планирует выход на рынок с новыми технологиями и продуктами для увеличения прибыли», — говорится в отчетности. В ней также отмечается, что у компании есть новая стратегия.

«Снижение величины чистых активов — результат значительной величины убытка в текущем и прошлых периодах. На период 2026-2027 гг. руководство компании разработало стратегию по развитию компании», — говорится в отчетности.

«СМИ Холдинг» не отказывается от проекта и планирует реализовать модельный ряд мобильных устройств на собственной мобильной операционной системе. Производство мобильных устройств планируется развернуть на различных контрактных площадках в зависимости от целевого заказчика. При этом сроки реализации этих планов в отчете не указаны.

Тревожный сигнал

Как пояснил CNews советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов, cомнительный долг — это задолженность контрагента (в данном случае ООО «ДДД2» на 143 млн руб.), не погашенная в срок и не обеспеченная гарантиями.

Резерв под такой долг создается в бухгалтерских документах, когда есть высокая вероятность невозврата, что компания и сделала.

«Другими словами резерв — это бухгалтерский «сигнал тревоги»: компания заранее признает расход (убыток) в отчете, не дожидаясь, когда долг окончательно пропадет. Если долг висит и есть риск невозврата, фирма резервирует часть своей прибыли, показывая, что она уже несет убыток. Конечно, это не отменяет сам долг. «СМИ Холдинг» продолжит взыскивать его, но если деньги не вернут, то следующим этапом спишут долг за счет этого резерва», — говорит Абросимов.

По словам эксперт, учитывая наличие резерва, в данном конкретном случае можно заключить, что компания готовится к списанию долга, когда его взыскание станет безнадежным (например, по истечении срока исковой давности или при банкротстве должника).

«Финансовое состояние самого должника («ДДД2») из отчета неясно, но резерв создан под 100% суммы. Если "СМИ Холдинг" пойдет в суд, то банкротство "ДДД2" — очень вероятный сценарий», — говорит Абросимов.

Эксперт также оценил дела самого «СМИ Холдинга».

«Огромный чистый убыток 188 млн руб., обязательства превышают оборотные активы, а чистые активы серьезно рухнули за год. Финансовая устойчивость компании под вопросом», — заключил юрист.

Новый поворот

В интервью «Коммерсанту» уже в 2025 г. Александр Калинин уточнил масштабы проекта. Отвечая на вопрос о судьбе проекта с инвестициями в 10 млрд руб., он заявил, что компания в настоящее время создает суверенную мобильную экосистему с серверами в России, отечественной ОС и разработанными российскими инженерами устройствами. Для безопасности смартфонов будут использованы некоторые российские компоненты и чип eSIM. При этом он отмечал, что производство может состояться на площадках в Китае или Индии. А для госсектора смартфоны должны были собираться в России, как того требует Минпромторг.

«Мое мнение, что для высокотехнологичных изделий, таких как смартфон, понятие "российское" — это про устройство, которое разработано в России, а не то, которое спаяно или собрано в стране. Те 10 млрд руб. в основном предполагается потратить на наем команды, развертывание офиса, разработку собственной концепции экосистемы, создание серверной группировки, проектирование образцов российских смартфонов и планшетов для разных категорий пользователей, разработку собственного «крипточипа» и модуля eSIM, а также собственной защищенной ОС на базе AOSP», — рассказывал Калинин.

Калинин также заявлял, что по состоянию на марте 2025 г. производство уже созданных прототипов смартфонов приостановлено, так как при установленной тогда ключевой ставке потери от инвестиций в производство будут больше, чем ожидаемая прибыль после продаж партий устройств.

«Сейчас мы работаем с потенциальными инвесторами, а также решаем ряд организационных задач», — утверждал Калинин.

10 млрд не хватит

По словам источника CNews, связанного с одним из производителей смартфонов, если компания инвестирует именно в НИОКР, то промедление с запуском понятно. Возможно, что «СМИ Холдинг» собирает выйти на рынок не просто с аналогом какого-то китайского смартфона под своей торговой маркой, а с совершенно новым предложением, основанным на российских разработках.

По словам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, инвестиции в масштабный проект могут приносить отдачу лишь через много лет. К примеру, новый проект Аркадия Воложа, Nebius, куда инвестированы миллиарды долларов, принес в прошлом году операционные убытки в $440 млн. Прибыль в течение ближайших лет инвесторы и не ожидают.

«К тому же, что такое 10 млрд руб.? Это $129 млн — сумма большая, но не для производства смартфонов. К примеру, китайская робототехническая компания ищет технического директора, предлагая ему жалование в $38 млн. Эта сумма позволяет провести НИОКР и построить пилотный проект облачной платформы для российской мобильной ОС», — заключил Делицын.

По словам Делицына, российская сборка и раньше вряд ли была единственным вероятным сценарием. Как отмечал сам инвестор Александр Калинин в интервью «Коммерсанту», цель состоит в том, чтобы трафик при коммуникации российских граждан не шел через заокеанские сервера. По словам Делицына, важно, чтобы трафик не анализировался за рубежом и не использовался для тренировки ИИ-«единорогов», которые, как известно, не стесняются брать данные отовсюду, куда могут проникнуть. Эту задачу можно решить и с использованием китайских компонентов, полагает эксперт.

Как расскахал CNews руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Михайлов, цифра в 10 млрд руб. на развитие производства выглядит незначительной в контексте создания сложного продукта.

«Вложений такого объема вероятно будет достаточно для разработки ПО и налаживания локальной сборки, однако стоимость локализации производства компонентов существенно выше», — пояснил эксперт.

Возможности для массового производства смартфонов именно на российской компонентной базе на текущий момент оцениваются как низкие, добавил Михайлов. В России отсутствует производство необходимых электронных компонентов (чипы и модули). Сборка в России на базе импортных компонентов возможна и практикуется присутствующими на рынке игроками. А развитие отечественного ПО (системного, прикладного, приложений) для мобильных платформ еще один значимый фактор конкурентоспособности российских устройств. В данном направлении прогресс существенно выше, чем в компонентной базе, считает эксперт Александр Михайлов.

Рынок отечественных смартфонов

Российский рынок смартфонов отечественного производства — очень узкий, рассказала CNews ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее оценкам, в России насчитывает около десятка производителей, выпускающих такую продукцию, но они в большей степени рассчитаны на определенные виды деятельности и бизнеса, чем на массовый спрос.

«На рынке смартфонов для широкого потребления российская продукция занимает только 0,4-0,8% продаж в натуральном выражении, по разным оценкам. Темпы роста оценить сложно, так как рынок узкий и нередко зависит от 1-2 крупных заказчиков, если смартфоны выпускаются для конкретных нужд конкретных предприятий», — говорит эксперт.

Российские смартфоны в массовой продаже найти сложно, разве что на маркетплейсах или в специализированных интернет-магазинах электроники. Поэтому оценить темпы роста рынка российских смартфонов практически невозможны, говорит Мильчакова.

Наиболее известный бренд в массовом сегменте — «Рутек», который производит смартфон «Р-ФОН» на российской операционной системе «РОСА Мобайл». На текущий момент в Реестре российской промышленной продукции представлено порядка 10 моделей смартфонов от 6 производителей. Однако требованиям ПП РФ-719 соответствуют только три модели от трех производителей, это: FPlus, «Байтэрг» и «Рутек», добавил Александр Михайлов.

«К сожалению, этот смартфон не встретишь в рекламе ни по ТВ, ни в наружной рекламе, ни в рекламе в интернете, а жаль, потому что при условии хорошего маркетинга этот производитель мог бы попробовать отвоевать долю рынка у иностранных (теперь в основном китайских) брендов», — указала Наталья Мильчакова.

В открытых источниках есть оценки, что российские смартфоны могли бы выпускаться в количестве 500-800 тыс. штук на территории России, но главная проблема заключается именно в поставках комплектующих, особенно чипов.

«Если в России будет сначала хотя бы российский аналог Qualcomm куда меньших масштабов, то можно будет попробовать наладить производство чисто отечественного смартфона. Но, к сожалению, оказывается, что России проще произвести самолет полностью из собственных комплектующих, чем смартфон», — указала эксперт.

Рынок смартфонов уже поделен между крупнейшими игроками, в России это, главным образом, китайцы. Но поскольку в России уже есть собственные операционные системы для мобильных телефонов, и технические возможности производить собственные чипы тоже есть, включая наличие редких и редкоземельных металлов, то, похоже, главная проблема упирается в маркетинг и продвижение российской продукции.

Эксперт считает, что российские компании еще могут успеть занять до 25% рынка, но им понадобится господдержка.