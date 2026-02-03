В мире российских смартфонов переполох. Производители срочно переходят на российские компоненты, чтобы вернуться на госзакупки

Крупнейшие производители российских смартфонов приступили к из активному возвращению в систему госзакупок, узнал CNews. Из-за ужесточения требований к «отечественности» из реестра Минпромторга вычеркнули почти все модели. Пока вернуться удалось только компании «Росатома» — «Байтэрг»: она использовала отечественные электронные модули, блок питания и ОС, готовится к применению печатных плат российского производства и увеличению процента российской ЭКБ. Помочь с локализацией производителям смартфонов собирается и завод «Микрон».



Российские смартфоны: конец — это начало

Производители почти всех российских смартфонов приступили к их углубленной локализации. В декабре 2025 г. Минпромторг исключил их модели из реестра российской промышленной продукции, что лишило компании права на участие в госзакупках техники, а это основной рынок сбыта российской продукции. Источник в отрасли оценил рынок отечественных защищенных смартфонов примерно в 200 тыс. устройств в год.

В «Ростехе» CNews заявили, что усиленно работают над локализацией, и уже в 2026 г. планируют вернуться в реестр российской промышленной продукции.

«В текущем году смартфон вернется в реестр, сейчас мы работаем над локализацией ряда компонентов. Проект AYYA сохраняет актуальность, так как на рынке есть потребность в защищенных устройствах. Смартфон продолжает поставляться корпоративным заказчикам. Его можно купить и в розницу, например, на маркетплейсе гражданской продукции pcat.ru», — рассказали CNews сказали в «Росэле», которое входит в Ростех и курирует проект разработки смартфона.

В пресс-службе «Рутек» (компания производит смартфон «Р-фон») называют работу над локализацией следующим этапом эволюции продукта.

«В компании "Рутек" ведется активная работа по повышению уровня локализации "Р-фон". Сейчас прорабатываются различные сценарии, связанные с расширением применения российской ЭКБ и корректировкой технологической кооперации. Пока рано говорить о конкретных решениях и сроках, однако задача по добору недостающих баллов рассматривается как следующий этап эволюции продукта, а не как формальное требование регулятора», — утверждают в компании.

В Fplus отмечают, что готовы подтвердить более высокий уровень «отечественности».

«Fplus работает над внесением в реестр трех смартфонов Fplus — одного защищенного (новое поколение уже практически легендарного R750E) и двух офисных. Те смартфоны, которые были востребованы рынком и были исключены из реестра, в ближайшее время получат подтверждение более глубокого уровня локализации и, соответственно, набора необходимого количества баллов», — заявили в компании.

Первый успех

В деле увеличения уровня локализации российских смартфонов уже есть первые успехи. Компании «Байтэрг», где у «Росатома» 50%, удалось набрать нужное число баллов и вернуться в реестр с новой моделью смартфона OKO Phone 5 Pro. Заключение выдано 27 января 2026 г. Новой модели удалось набрать 152 балла. CNews узнал о российских технологиях, внедренных в смартфон.

«В смартфоне применяются отечественные электронные модули, блок питания. Так же в нем используется российская мобильная операционная система ОКО, включенная в реестр отечественного программного обеспечения», — пояснили в «Байтэрге».

В компании не планируют останавливаться на достигнутом, хотят использовать российские печатные платы. «Дальнейшее повышение уровня локализации планируется за счет применения печатных плат российского производства и увеличения процента российской электронной компонентной базы (ЭКБ) в изделии», — заявили в «Байтэрге».

После исключения крупных производителей внести в реестр свои смартфоны захотели новые игроки. В феврале 2026 г. в него якобы впервые попала линейка смартфонов MIG S6, уверяет их разработчик — ООО «Адвантс Мобилити Солюшинз». Разработчик утверждает, что смог набрать рекордные 194 балла для каждой из моделей. При этом в компании отказались раскрыть, какие части смартфона импортозаместили. В самом реестре Минпромторга MIG S6 фигурирует как мобильный компьютер, а не смартфон. Компания также зарегистрировала материнскую плату для него.

Производители микроэлектроники готовы к заказам

Производители российской микроэлектроники могут помочь с выпуском смартфонов, технологии есть. Завод «Микрон» готов к новым заказам.

«Микрон открыт к сотрудничеству по локализации смартфонов, готовы предложить микросхемы управления зарядом аккумулятора, криптозащиты, SIM и М2М SIM, сенсоры, ограничители переходных напряжений: одноканальные и многоканальные диоды и матрицы для защиты высокоскоростных интерфейсов передачи данных и другие микросхемы. Освоенные технологии позволяют расширить номенклатуру продукции под задачи локализации. Это совместная работа с разработчиком по определению функционала, необходимого для конкретного изделия», — рассказали CNews в пресс-службе предприятия.

Автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко объяснил, что баллы начисляются за «налоговое резидентство», собственные патенты и права на технологию, конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства и развития продукции, использование российских электронных модулей, аккумуляторов, электронных и других компонентов, производственные процессы, проведенные в России и разработку ПО в России.

«Часть из этих пунктов уже было реализовано, чтобы набирать нужную сумму баллов. Теперь, когда требования ужесточились, нужно задействовать те пункты, которые не получалось задействовать ранее. Возможно, попробуют создать конструкторскую и техническую документацию, возможно речь пойдет об использовании аккумуляторов российского производства. Наибольшее количество баллов дали бы за российский процессор», — рассуждает эксперт.

Причины переполоха

Минпромторг в декабре 2025 г. вычеркнул из реестра три модели российских смартфонов, которые попали туда еще по старым правилам — это OKO Phone 5 (производит компания «Байтэрг», где 50% у «Росатома»), ростеховский TrustPhone AYYA T1, а также «Смартфон А180S», который выпускает компания «Байон», взявшая в аренду завод Samsung в Калужской области. Модели телефонов «Р-Фон» и Fplus находятся в реестре уже формально и вскоре также будут удалены из-за нехватки проходных баллов, сообщили CNews два источника в отрасли.

Сайт компании "Автоматика" Российским смартфонам добавят "отечественности"

«Исключение из реестра связано с поэтапным повышением требований к локализации. Некоторое время сами требования были заморожены, но в 2025 г. регуляторика устоялась, и все устройства, которые не удовлетворяют текущим требованиям, были автоматически исключены из реестра, а это почти все мобильные устройства», — пояснил CNews источник в отрасли. В Минпромторге не ответили на запрос издания.

Как пояснил производитель электроники Fplus, с 1 января 2026 г. для смартфонов действует проходной балл в 148 баллов. Он был введен изменениями в постановление правительства №719. Они увеличили минимальный балл для попадания в список с 1 декабря 2025 г. до 140 баллов, а с 1 января 2026 г. — до 148 баллов.

«Все, что ниже, автоматически исключено из реестра, без предупреждений и без временного периода на подтверждение записи», — пояснили в компании.

Смартфоны вносят в реестр, чтобы дать приоритет в госзакупках: заказчики могут требовать только реестровую отечественную технику, блокируя импорт. При исключении производитель теряет доступ к госзаказам, где отечественная продукция обязательна, что снижает продажи и конкурентоспособность, говорит управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.

Локализация — это годы?

Не все эксперты разделяют оптимизм производителей смартфонов по поводу быстрого возвращения в реестр.

Модели смартфонов, которые собираются в России, собираются из иностранных чипов, экранов, радиомодулей и других компонентов, а локализация производства электронно-компонентной базы — многолетняя задача, считает Роман Тиняев, партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners.

По словам Романа Тиняева, российские производители добились заметного прогресса в локализации сборки смартфонов, но не в локализации ключевых компонентов. По итогам 2024 г. на российские компании приходилось 25% российского рынка ЭКБ. Производственная база в РФ ориентирована на создание элементной базы по топологиям 90 нм и выше. Производство ЭКБ для современных смартфонов требуют гораздо более современных технологий, на освоение которых потребуются годы, считает эксперт.

По словам источника CNews в отрасли, разработка и постановка на производство новых устройств — дело не быстрое, в среднем оно занимает от шести месяцев, когда взяли готовую модель и произвели здесь, и до 1,5 лет, когда требуются аппаратные доработки и применяется более глубокая степень локализации, например отечественные многослойные печатные платы или российская ЭКБ.

«К тому же, российский рынок мобильных устройств больше ориентирован на планшеты, как более понятное устройство для сегментов B2B и B2G», — рассказал CNews источник в отрасли.

Другой источник полагает, что сейчас российские смартфоны — это и вовсе поверхностно локализованная продукция китайского происхождения, которая не соответствует критериям российского происхождения.

«Я бы не стал обобщать это утверждение на весь рынок, но это нередко соответствует действительности. Такой смартфон не разработан в России, а максимум, собран и адаптирован под российские требования. Например, российскую ОС, предустановленное российское ПО, и, возможно, какие-то специфические функции добавлены, например аппаратное отключение модулей», — рассуждает Алексей Бойко из RUSmicro.

При этом именно азиатское происхождение — вполне нормальная ситуация для мирового рынка, но ключевой вопрос — организация производства.

«Глобальная микроэлектроника сегодня сосредоточена в Азии и полностью замкнутых национальных цепочек производства фактически не существует ни у одной страны. В этой связи ключевым становится не происхождение отдельных компонентов, а степень контроля над архитектурой устройства, программной платформой, цепочкой поставок и возможностью дальнейшего развития продукта, именно на это и ориентирована балльная система», — заявил CNews директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Эксперт считает, что пока в России нет достаточного количества современных отечественных комплектующих для производства высокотехнологической продукции, такой как смартфоны.

По данным источника CNews в отрасли, годовой рынок защищенных смартфонов в B2G — это около 50 тыс. устройств. Еще 50 тыс. необходимы банкам и объектам критической инфраструктуры. Для федеральных проектов требуется еще около 100 тыс. устройств.