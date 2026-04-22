«Р-Фон» на «РОСА Мобайл» вошел в систему маркировки «Честный знак»

НТЦ ИТ РОСА и «Рутек» объявляют о включении смартфона «Р-Фон», работающего на российской операционной системе «РОСА Мобайл», в систему цифровой маркировки «Честный знак». Работа выполнена в рамках требований, установленных постановлением Правительства России от 28 ноября 2025 г. № 1954, которым утверждены правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Теперь на каждую коробку «Р-Фона» наносится отдельная марка с уникальным номером. Маркировка становится стандартной частью производственного процесса, как и другие обязательные этапы выпуска продукции. Код связан с системой «Честный знак» и серийным номером конкретного устройства. В нем содержится информация, которая позволяет точно определить товар, его происхождение и основные характеристики, весе, габаритах и других данных, которые сопровождают продукцию в системе учета.

Для «Р-Фон» это не просто выполнение нового обязательного требования, а еще один шаг к прозрачности и понятной системе обращения техники на рынке. Ведь когда устройство включено в «Честный знак», его путь становится более прослеживаемым и становится понятно, кто его произвел, когда оно было введено в оборот и к какому конкретно экземпляру относится код на упаковке.

«Для нас включение «Р-Фон» в систему «Честный знак» — это важный и логичный шаг. Сегодня российский производитель должен не только выпускать качественное устройство, но и работать по прозрачным правилам, которые понятны и государству, и партнерам, и заказчикам. Маркировка помогает подтвердить происхождение продукции, повысить доверие к ней и снизить риски появления контрафакта. Когда на каждой коробке есть уникальный код, который связан с конкретным устройством, рынок становится более честным и понятным для всех участников», — отметил генеральный директор «Рутек» Евгений Рейман.

Сегодня «Р-Фон» — это часть экосистемы «РОСА Мобайл», которая строится вокруг единой, управляемой и безопасной мобильной среды. В нее входят сама операционная система, базовые приложения, механизмы настройки и администрирования, возможности централизованного управления устройствами, а также совместимость с привычной мобильной инфраструктурой. Для корпоративных и государственных пользователей это особенно важно, так как им нужен не просто телефон с отечественной ОС, а решение, которое можно встроить в существующий ИТ-контур, контролировать, обновлять и использовать как часть общей инфраструктуры.

Именно поэтому подключение «Р-Фон» к «Честному» знаку нужно рассматривать как шаг не только для конкретного устройства, но и для всей экосистемы.

«Для НТЦ ИТ РОСА участие «Р-Фон» в системе «Честный знак» — это важное подтверждение зрелости всей экосистемы «РОСА Мобайл». Мы развиваем не просто мобильную операционную систему, а целостную платформу, в которой устройство, программная среда, системные сервисы и инструменты управления работают вместе. Поэтому для нас важно, чтобы «Р-Фон» был не только отечественным смартфоном на российской ОС, но и полностью встроенным в современные механизмы государственного и рыночного контроля. Это усиливает доверие к продукту и делает экосистему «РОСА Мобайл» еще более понятной и надежной для заказчиков», — сказал генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

Для партнеров, дистрибьюторов и заказчиков это тоже важный сигнал. «Р-Фон», работающий на «РОСА Мобайл», теперь не просто присутствует на рынке как российский смартфон, а соответствует новой модели учета и прослеживаемости продукции. Такой подход важен в тех сегментах, где заказчик обращает внимание на легальность происхождения, прозрачность поставки, понятный жизненный цикл устройства и надежность всей цепочки — от производства до эксплуатации.