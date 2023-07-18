НТЦ ИТ РОСА готовится к выпуску собственной мобильной операционной системы

НТЦ ИТ РОСА, входит в состав холдинга АО «Рутек», готовится к выпуску мобильной операционной системы на основе собственного Linux-дистрибутива, которая способна работать на широком спектре смартфонов и планшетов. Официальный релиз первой версии намечен на конец августа 2023 г. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА

«Разработка первой версии операционной системы «РОСА мобайл» завершена и внесена в реестр Минцифры России за № 16453. В настоящее время она портируется на несколько моделей российских мобильных устройств, что является наиболее сложной частью проекта в силу отсутствия доступа к документации и поддержке вендоров электронных компонентов из-за санкций», – сказал генеральный директор НЦТ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

Новая операционная система будет доступна в двух исполнениях: для государственных и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности и частном. Первыми поставляемыми устройствами с новой ОС станет мобильная техника производства АО «Рутек».

«РОСА мобайл» построена на базе собственного репозитория ROSA 2021.1 от НТЦ ИТ РОСА. В отличие от аналогичных решений архитектура мобильной ОС не подразумевает использования закрытых компонентов от ОС Android для реализации аппаратно-программного взаимодействия драйверов Linux-ядра с системными службами ОС, что выводит безопасность использования мобильного устройства на принципиально новый уровень.

«В рамках этого проекта мы представим максимальный уровень безопасности за счёт исключения всех закрытых компонентов ОС Android в аппаратном слое и замену их на собственный контролируемый код», – сказал Олег Карпицкий

Операционная система имеет необходимый набор всех системных приложений, а также опциональную возможность скачивания и установки Android приложений с помощью специального инструментария, позволяющего пользоваться привычными приложениями в изолированной среде без нарушения политик безопасности.

«Интерфейс «РОСА мобайл» полностью переработан с учетом реального пользовательского опыта. Интуитивно понятные действия с ярлыками приложений на рабочем столе, простой и понятный доступ к каталогу приложений и настройкам мобильного устройства, удобный UX/UI, учитывающий современные тренды и позволяющий беспрепятственно совершать привычные действия на мобильном устройстве вне зависимости от того, чем вы пользовались ранее», – отметили в компании.

Мобильная операционная система является ключевой платформой для использования в экосистеме РОСА. Компания развивает собственный набор сервисов и решений, которые позволят максимально эффективно использовать продукты НТЦ ИТ РОСА в комплексе для решения широкого класса бизнес-задач.

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«Приступая к разработке мобильной операционной системы в конце 2021 г., мы полностью переосмыслили подходы к ее архитектуре, назначению. Сегодня пользователям не нужна просто операционная система, нужно комплексное решение. Мы, как разработчик инфраструктурного программного обеспечения, сосредоточились на создании единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя, качественной экосистемы, которая позволит ему реализовывать все свои задачи. В основе нашего мобильного решения лежит идея максимальной интеграции мобильной и базовой операционных систем компании за счет использования собственного репозитория, что обеспечивает ее широкую масштабируемость, повышение уровня безопасности и реализацию экосистемного подхода», — сказал генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

До конца 2023 г. компания планирует провести все подготовительные мероприятия к тиражированию продукта.

«РОСА мобайл» внесена в реестр отечественного программного обеспечения в феврале 2023 г.

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АО «Рутек» – российская ИТ-компания, совмещающая в своем составе аппаратные и программные мощности по разработке мобильных устройств на базе собственной операционной системы «РОСА». Компания разрабатывает и производит программно-аппаратные комплексы для корпоративных и государственных заказчиков на собственном современном производстве, расположенном в Зеленограде.

ООО «НТЦ ИТ РОСА» – Научно-технический центр информационных технологий РОСА – российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ- потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы, платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.