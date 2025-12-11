Upside Development создаст умную цифровую среду для резидентов «Upside Кунцево»

ИТ-компания «Юникорн» (ТМ Ujin) совместно с Upside Development внедрит цифровую платформу для умных зданий Ujin OS в проекте «Upside Кунцево». Интеграция инженерных систем, оборудования и сервисов на базе платформы обеспечит экономию времени и упростит взаимодействие между собственниками, арендаторами, управляющей компанией и сервисными организациями. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

С помощью кастомизированного мобильного приложения и web-интерфейса личного кабинета компании-резидента или арендатора можно в несколько кликов забронировать переговорную комнату или офис, оформить временные или постоянные пропуска для сотрудников и гостей, а также оперативно создать сервисную заявку. Пользователи всегда будут в курсе актуальных новостей и уведомлений от управляющей компании, смогут мониторить показания приборов учета и оплачивать квитанции онлайн.

Особое внимание уделено безопасности и удобству перемещения по территории бизнес‑центра. Благодаря модулю видеоаналитики с автоматическим распознаванием номеров автомобилей резиденты могут оформить постоянный пропуск для бесшовного въезда на территорию или в паркинг без необходимости остановок и дополнительных подтверждений.

Для создания максимально комфортной рабочей среды также предусмотрена концепция «умного офиса». Так, например, резиденты смогут мониторить параметры микроклимата — уровень CO2, влажность и температуру — и при необходимости скорректировать их через мобильное приложение.

«Внедрение цифровой платформы для управления недвижимостью — это ответ на реальные запросы рынка. Арендаторы сегодня предпочитают не только качественные офисные помещения, но и гибкие условия аренды, возможность удаленного управления и быстрого решения возникающих вопросов. Это ставит перед застройщиком задачу создания максимально удобных и адаптивных сервисов», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

«Для нас важно не просто построить здание, а создать среду, которая будет отвечать запросам бизнеса сегодняшнего и завтрашнего дня. Именно поэтому считаем, что цифровые сервисы — это инвестиция в долгосрочную ценность объекта, которая формирует уникальный конкурентный профиль бизнес‑центра на насыщенном рынке», — сказала Ольга Антонова, коммерческий директор блока коммерческая недвижимость Upside Development.