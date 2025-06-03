Stone Towers станет первым бизнес-кварталом класса А в Москве с полной цифровой инфраструктурой на базе Ujin OS

Оформить гостевой пропуск или заказать клининг, запросить доступ на внос/вынос ТМЦ, согласовать размещение вывески и многое другое резиденты Stone Towers теперь могут в пару кликов на смартфоне. УК Stone Office и ИТ-компания «Юникорн» внедрили цифровую экосистему во вторую очередь офисного квартала. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Подключенные в Stone Towers смарт-сервисы коммерческой недвижимости на базе платформы Ujin OS помогут организовать цифровую систему управления зданием на территории квартала. Среди модулей, доступных для резидентов и собственников, — система взаиморасчета, бронирование помещений, оформление гостевых пропусков в офисные здания и на паркинг, создание заявок на клининговые и инженерные услуги, заказ дополнительных услуг от управляющей компании, электронный документооборот, ввоз/вывоз ТМЦ.

Внедрение единой цифровой среды на базе Ujin в Stone Towers позволит: упростить процесс взаимодействия между собственниками, арендаторами, управляющей компанией и сервисными организациями; вести реестр гостей/пропусков/транспортных средств в режиме онлайн; арендаторам видеть все начисления и счета в личном кабинете в режиме реального времени; создать более высокий уровень комфорта для резидентов, ценящих гибкость, мобильность и качественный сервис.

«Единая цифровая среда в Stone Towers позволяет нам координировать все вопросы собственников, начиная от оформления пропусков на въезд в паркинг и заканчивая выгрузкой первичных документов в личный кабинет. Это позволяет нам, с одной стороны, аккумулировать все запросы на единой платформе и контролировать процесс их выполнения, с другой — обеспечивать наших резидентов необходимыми документами и информацией. Для нас важно, чтобы резиденты могли чувствовать себя максимально комфортно, а мы своевременно оказывали необходимые услуги и оперативно информировали собственников о всех новостях объекта», — сказала генеральный директор управляющей компании Stone Office Ирина Севалкина.

«Цифровые решения для коммерческой недвижимости — это эффективный способ управления бизнес-процессами. Смарт-сервисы сегодня способствуют повышению прозрачности и открытости процессов управления зданиями, что особенно важно для создания доверительных отношений между собственниками и управляющей организацией, а также комфортных и безопасных пространств для жизни и работы. Уверена, что это только начало нашего совместного пути по интеграции умных решений для успешного управления недвижимостью», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

У компаний уже есть планы по расширению совместных проектов. Уже в ближайшее время с помощью платформы Ujin станет доступен просмотр выставленных счетов от управляющей компании, скачивание закрывающих документов и оказание услуг в разделе «Маркет» — бронирование места в салоне красоты, создание заявок на химчистку, доставку цветов и многое другое.