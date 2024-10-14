Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России

Ведущие специалисты строительной отрасли выступают за разработку единых стандартов BIM-технологий в России, повышение квалификации кадров и создание доступных инструментов для работы с BIM-моделями. Эксперты считают, что эти меры необходимы для эффективного внедрения BIM на всех этапах жизненного цикла зданий — от проектирования до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

BIM (Building Information Modeling) — это цифровой двойник здания. Это трехмерная компьютерная модель, содержащая всю информацию об объекте: от расположения стен и окон до характеристик каждого кондиционера и лампочки. BIM позволяет архитекторам, строителям и управляющим компаниям работать с этой моделью на всех этапах — от проектирования до сноса здания. С помощью BIM можно заранее обнаружить ошибки в проекте, спланировать ремонт или быстро найти расположение нужных коммуникаций. По сути, это подробная цифровая инструкция к зданию, которая постоянно обновляется. BIM-модели интегрируются с системами управления недвижимостью, такими как «Comindware Мое здание», для автоматизации обслуживания. Это позволяет создавать точные графики планово-предупредительных работ, оперативно находить информацию об оборудовании и быстро реагировать на заявки. Например, при поступлении жалобы на протечку, система может мгновенно предоставить техникам схему расположения труб в нужной части здания, ускоряя процесс ремонта.

Артем Давидюк, президент клуба Строителей Сколково и управляющий собственник ГК КТБ, обозначил ключевую проблему использования BIM-моделей на этапе эксплуатации: «При передаче BIM-модели владельцу здания возникает обязанность постоянно поддерживать ее в актуальном состоянии. Любые изменения в инженерных системах, конструктиве или оборудовании должны немедленно вноситься в модель. Для этого требуется специальный штат сотрудников, минимум один-два человека, которые будут постоянно обновлять BIM-модель. Если хотя бы раз допустить неточность или не внести изменения, модель становится неактуальной и, следовательно, бесполезной. Чтобы избежать этого, необходим особый контроль и перестройка бизнес-процессов компании под постоянный мониторинг актуальности BIM-модели. К сожалению, на практике это часто оказывается трудновыполнимой задачей».

Алексей Бугаев, руководитель продукта «Comindware Мое здание», подтвердил существование проблемы: «Действительно, содержание BIM-менеджера для актуализации модели — дорогостоящее дело. За эти деньги можно нанять нескольких инженеров или техников. Поэтому управляющим компаниям сложно работать даже с BIM-моделями, доведенными до уровня экспертной документации и актуальными на момент передачи. Даже если у управляющей компании есть специалист, способный работать с BIM-моделью, возникает вопрос: как и когда он будет ее использовать? Например, при необходимости просверлить стену, чтобы не повредить коммуникации. Но кто будет обращаться к модели в такой момент? Вряд ли это сделает техник с руками в масле, у которого даже нет устройства для просмотра модели. Инженер тоже должен уметь работать с Revit или хотя бы с упрощенным просмотрщиком BIM».

Светлана Перминова, CEO бренда Ujin, предложила альтернативный взгляд на BIM: «Когда мы говорим о BIM-модели, многие представляют трехмерную картинку здания. На самом деле, это прежде всего база данных. Из нее мы можем извлечь справочники помещений, оборудования, сгруппированные по системам. Если проектировщики при создании исполнительной документации добавили ссылки на паспорта эксплуатации, заполнили технологические карты — это огромный плюс. Сейчас управляющие компании вынуждены создавать все эти справочники вручную при запуске объекта. Поэтому даже простая выгрузка данных без 3D-визуализации значительно упростит процесс эксплуатации на начальном этапе».

Подход к использованию BIM как базы данных может стать решением проблем, с которыми сталкиваются многие компании при внедрении этой технологии. Однако на практике даже такое применение BIM не всегда реализуется в полной мере.

Евгений Ковалев, заместитель директора MD Facility Management, подчеркнул потенциальные преимущества BIM для эксплуатации, но также отметил существующие трудности: «К сожалению, нашей компании не доводилось работать с объектами, где полностью развернута BIM-модель. Были попытки сотрудничества с девелоперами, которые заявляли о внедрении BIM при строительстве. Но в итоге при вводе в эксплуатацию система не содержала всех необходимых данных — регламентов, ППР, 3D-моделей помещений. Нам приходилось разворачивать собственную систему, вручную загружая все регламенты, планы работ, технологические карты и отчеты. Тем не менее, я считаю BIM очень полезным инструментом для эксплуатации. Даже на простом примере: при необходимости заменить лампу, сотрудник не должен бегать, проверяя тип установленной лампы, а затем искать замену на складе. С BIM-моделью вся информация о помещении, включая тип ламп, розеток и другого оборудования, доступна сразу. Это, безусловно, будущее отрасли».

Несмотря на описанные сложности внедрения, эксперты сошлись во мнении, что BIM в России имеет большой потенциал, особенно на ранних этапах жизненного цикла здания. Светлана Перминова подтвердила эту точку зрения: «Основываясь на обратной связи от застройщиков, с которыми мы работаем, могу сказать, что BIM окупается уже на этапе проектирования и строительства за счет сокращения ошибок и правильного планирования процесса. То есть, задача окупить его на этапе эксплуатации не стоит».

Эксперты пришли к выводу, что для эффективного внедрения BIM-технологий в России необходимо разработать единые стандарты, повысить квалификацию специалистов и создать более доступные инструменты для работы с BIM-моделями на всех этапах жизненного цикла здания. Эти меры позволят преодолеть существующие барьеры и сделать BIM неотъемлемой частью российского строительного сектора.