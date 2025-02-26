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УК «Elybay Сервис» подключила цифровые решения Ujin для апарт-отеля бизнес-класса Elybay

Возможность управлять МКД с помощью смарт-сервисов делает здание более привлекательным и конкурентоспособным на рынке недвижимости. Управляющая организация «Elybay Сервис» интегрировала платформу Ujin в апарт-отель Elybay. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Взаимодействовать с управляющей организацией и мониторить состояние инженерных сетей в доме, в том числе потребление ресурсов, резиденты смогут с помощью мобильного приложения. Так, уже сегодня собственники активно пользуются чатами и просматривают новости от УК. Кроме того, в ближайшее время для них будут доступны сервисы домофонии, видеонаблюдения, автоматического сбора показаний приборов учета, маркет, заявки в УК и управление устройствами «умного дома».

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Цифровизация

«Мы стремимся создавать комфортные условия и привлекательные возможности для дохода от последующей сдачи апартаментов в аренду для собственников и гостей Elybay. Подключение к цифровым сервисам — это еще один шаг в этом направлении. Сегодня смарт-решения способствуют увеличению доходности недвижимости и развитию бизнеса в целом. Уверены, что сотрудничество с Ujin поможет нам создать более привлекательный и удобный сервис для наших клиентов», — сказал директор УК «Elybay Сервис» Сергей Скрипниченко.

«Инвестиции в умную недвижимость — это стабильный и безопасный доход, сохранение сбережений и грамотное управление финансами. Один из наиболее вероятных сценариев развития рынка МКД — инвестиционное жилье, поэтому в этом году мы ожидаем высокий спрос на такие цифровые сервисы, как умные двери, замки, удаленные системы управления доступом, автоматическая передача показаний по счетчикам. Как показывают исследования, люди готовы приобретать жилье на класс выше по более высокой стоимости, тем самым обеспечивая себя необходимым уровнем комфорта и безопасности», — отметила директор «Юникорн» Светлана Перминова.

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