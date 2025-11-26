Разделы

Comindware Моё здание


Comindware Моё здание – представляет собой комплексное решение для автоматизации управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости. Решение позволяет создать детальный цифровой двойник объекта, включающий структурированную информацию о помещениях, инженерных системах, оборудовании, ремонтных работах и многом другом.

26.11.2025 Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями 1
14.10.2024 Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России 2
26.04.2024 Сергей Кондарев -

Сергей Кондарев, «ПроШкола» — в России реализуется уникальный проект по внедрению ИТ в школах

Comindware - Колловэар 176 2
MD Facility Management - Мд фасилити менеджмент 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1008 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8132 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6253 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14806 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33840 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56979 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12328 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2816 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25512 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 428 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4814 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1522 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11380 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72757 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25601 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8442 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16666 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22953 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7365 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2003 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13006 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 63 1
Autodesk Revit 120 1
Перминова Светлана 42 1
Давидюк Артем 2 1
Кондарев Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156203 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3042 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 396 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5292 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7251 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31731 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1555 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54834 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6066 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 116 1
Национальный проект - Образование 11 1
