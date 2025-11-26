Получите все материалы CNews по ключевому слову
Comindware Моё здание
Comindware Моё здание – представляет собой комплексное решение для автоматизации управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости. Решение позволяет создать детальный цифровой двойник объекта, включающий структурированную информацию о помещениях, инженерных системах, оборудовании, ремонтных работах и многом другом.
