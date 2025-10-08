Разделы

Цифровизация бизнес-центров: внедрение бесшовной инфраструктуры на базе отечественной платформы

В бизнес-центре Taller впервые в Москве реализуют принцип цифровой бесшовной инфраструктуры на базе Ujin. Платформа Ujin OS станет основой для создания единой цифровой среды здания и оптимизирует взаимодействие между всеми участниками бизнес-процесса — от арендаторов и резидентов до управляющей организации.

Среди функций, доступных для резидентов: бронирование переговорных и офисов, аренда помещений; взаиморасчеты с последующей онлайн-оплатой (например, квитанции жилищно-коммунальных услуг); автоматический сбор показаний счетчиков; заказ сервисных услуг и коммуникация с управляющей организацией; системы контроля доступа, видеонаблюдение и домофония; распознавания госномеров резидента/гостя.

Модули доступны в кастомизированном мобильном приложении и web-интерфейсе личного кабинета компании, что делает использование сервисов привычным и удобным для резидентов и гостей.

На территории Taller также будет внедрена интеллектуальная система Ujin Pass с динамически изменяющимися QR-кодами. Гость может оформить пропуск с помощью планшета самостоятельной регистрации, после которой посетителю выдается цифровой пропуск для прохода через систему контроля и управления доступом. Решение позволит отказаться от бумажных пропусков и минимизировать риски передачи кодов третьим лицам.

«Сегодня цифровизация рынка недвижимости позволяет повысить эффективность управления зданием, снизить эксплуатационные расходы и улучшить качество взаимодействия с резидентами, арендаторами или гостями. Больше не нужно стоять в очереди за пропуском или искать контакты управляющей организации — все закрывает единое мобильное приложение. Смарт-решения — это инвестиции в будущее, которые обеспечат долгосрочное преимущество и высокую привлекательность деловых кварталов для бизнеса», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

