Москва заплатит 1,4 миллиарда за апгрейд городской облачной платформы

Москва выделила 1,39 млрд руб. на развитие облачной платформы «Мос.Вирт».



Поддержка виртуальных серверов

Как выяснил CNews, Московское правительство выделило 1,39 млрд руб. на развитие и поддержку облачной платформы «Мос.Вирт» — решения для создания виртуальных серверов с динамическим распределением аппаратных ресурсов.

«Мос.Вирт» — сервис, предоставляющий вычислительные мощности или их логическое объединение, независимое от конкретной аппаратной реализации. Сервис обеспечивает логическую изоляцию вычислительных процессов, выполняемых на физической инфраструктуре.

В процессе развития программного обеспечения «Мос.Вирт» планируется достичь ряда важных целей: усовершенствовать систему доступа к вычислительным ресурсам, создав единый интерфейс как для пользователей, так и для администраторов.

Кроме того, начнется автоматизация процессов распределения ресурсов для вычислений, хранения и сетевого подключения. Это будет реализовано с помощью программного кода, а не вручную.

Также планируется разработать программный интерфейс, который обеспечит интеграцию «Мос.Вирт» с другими информационными системами.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 25 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 13 марта. Итоги конкурса будут подведены 21 марта 2025 г.

Все работы по развитию платформы разбиты на 9 этапов, включая разработку новых модулей, тестирование и обновление документации. Заказчиком выступает ГКУ «Инфогород».



Подробности тендера

Программное обеспечение «Мос.Вирт» представляет собой облачную платформу, разработанную на принципах Infrastructure as a Service (IaaS) и Infrastructure as Code (IaC). Платформа позволяет создавать виртуальные серверы, управлять сетевыми ресурсами, хранилищами данных и балансировкой нагрузки с помощью единого интерфейса.

Платформа состоит из шести ключевых модулей: централизованное управление, вычислительная инфраструктура, хранение данных, виртуальная сеть, аутентификация и авторизация, управление образами операционных систем.

В рамках контракта подрядчику предстоит доработать функционал каждого модуля, внедрить новые технологии и обеспечить интеграцию с внешними системами. Это включает поддержку GPU, динамическую маршрутизацию BGP и совместимость с Kubernetes.

Технологический стек проекта включает использование OpenStack для управления виртуализацией, протоколов AMQP для межмодульного взаимодействия, распределенного хранилища Ceph и инструментов CI/CD для автоматизации развертывания.

Особое внимание уделяется безопасности. Платформа должна соответствовать требованиям ФСТЭК, включая защиту от несанкционированного доступа, аудит действий пользователей и интеграцию с LDAP для аутентификации.

Для повышения надежности внедряются механизмы высокой доступности (High Availability), автоматический перенос виртуальных машин при сбоях и резервное копирование конфигураций.

Поддержка работоспособности «Мос.Вирт» будет осуществляться через службу технической поддержки, которая обязана реагировать на инциденты в сроки, зафиксированные в SLA. Например, восстановление после критических сбоев (RTO) должно занимать не более 12 часов, а время отклика интерфейса — не превышать 15 секунд.

Как следует из технического задания, «Мос.Вирт» должна работать на отечественной ОС MosOS Arbat, а используемое программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ.

Финансирование осуществляется из бюджета Москвы, а общий срок выполнения работ составит 670 дней. Результаты каждого этапа будут передаваться заказчику в виде дистрибутивов, документации и отчетов, что гарантирует прозрачность и контроль над исполнением контракта.