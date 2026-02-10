Разделы

Postgres Professional выпустила обновление ProGate 1.1 с поддержкой отказоустойчивых кластеров для крупного бизнеса

Postgres Professional представила обновление решения ProGate — специализированной платформы для миграции и репликации данных между различными системами управления базами данных. Версия 1.1 расширяет возможности продукта для работы в высоконагруженных и отказоустойчивых инфраструктурах больших компаний, где особенно важны стабильность процессов и непрерывность передачи данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Ключевым нововведением релиза стала поддержка механизмов высокой доступности Postgres Pro BiHA (Built-in High Availability). Обновление ProGate обеспечивает корректную работу в кластерных конфигурациях – устойчивость процессов миграции и репликации даже при переключении ролей узлов в кластере. Это позволяет использовать несколько серверов в одной точке подключения, сохранять непрерывность передачи данных при отказах отдельных компонентов и повышать надежность миграции для критически важных бизнес-систем.

«Наш продукт заметно сокращает время переноса данных, перемещая до 80 ТБ/сутки при миграции из PostgreSQL и до 40 ТБ/сутки при миграции из Oracle в Postgres Pro. При этом минимизируются риски сбоев и вероятность потери данных, что делает миграцию более предсказуемой и безопасной», – сказал менеджер продукта Евгений Кривов.

ProGate предназначен для бесшовного переноса данных и включает три основных компонента: инструмент первичной загрузки данных, механизм репликации изменений и модуль верификации качества переноса. Такой подход позволяет выстраивать полный цикл миграции — от первоначального копирования до синхронизации и финальной проверки корректности данных.

Решение поддерживает работу с различными СУБД, включая Oracle, PostgreSQL и Postgres Pro, а также позволяет выгружать данные в аналитические форматы для построения хранилищ и витрин данных. Продукт ориентирован на работу с большими объемами информации и распределенными инфраструктурами, сочетая высокую производительность с возможностями автоматизации и централизованного мониторинга процессов.

Обновление ProGate 1.1 доступно всем пользователям через стандартные каналы дистрибуции. Новая версия совместима с Postgres Pro Enterprise, начиная с версии, и поддерживает работу в отказоустойчивых кластерах на базе BiHA.

