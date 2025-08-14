Cloud4Y предоставил облачный сервер бьюти-компании SEMILY

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y провел миграцию и настройку ИТ-инфраструктуры для SEMILY — мультибрендовой компании в сфере e-commerce. В рамках проекта Cloud4Y перенес сервера «1С» клиента в облако, выделив для него высокопроизводительные ресурсы, а также взял на поддержку всю инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Развитие бизнеса SEMILY потребовало перехода от собственной инфраструктуры к более производительной и надежной, которую не придется обслуживать собственными силами. Выходом из ситуации стали облачные решения, которые позволяют собрать нужную конфигурацию серверов с возможностью масштабирования и оплатой по факту потребления. В частности, аренда сервера «1С» в облаке.

Сервис включает в себя выделенные облачные мощности с гибкими шаблонами для работы с полноценной версией «1С». Выделенный сервер гарантирует максимальную изоляцию данных клиента от других заказчиков. Администратор может быстро добавлять нового сотрудника и дополнительные ресурсы, организовать работу с несколькими конфигурациями «1C», настроить ежедневное резервное копирование данных во второй физический ЦОД.

Cloud4Y подробно объяснил все этапы миграции и оперативно выполнил необходимый объем работ, что позволило компании сосредоточиться на развитии бизнеса. Также специалисты провайдера взяли на себя полное сопровождение процесса: от первичных консультаций до развертывания и настройки систем под ОС Windows.